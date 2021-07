Hace unos días nos quedábamos muy impresionados al ver que Olga Moreno le había escrito una carta a David Flores, algo que ha sido muy criticado por los espectadores del concurso que han asegurado que en vez de escribírsela a su hija Lola, lo ha hecho al hijo de Rocío Carrasco para seguir teniendo trama en España.

Rocío Flores, que ha estado esta mañana en 'El programa del verano' ha aprovechado su colaboración en televisión para explicar por qué Olga le escribió una carta a su hermano y no a Lola. Y es que la joven ha asegurado que el vínculo que hay entre la concursante y David es muy fuerte.

"David y Olga tienen un vinculo muy especial desde que David es recién nacido, es un amor y un cariño especial. Olga sabe que David sigue mucho el concurso y sabe que se muere de a ilusión de que se salve y demás. Es como un reconocimiento hacia el. De Olga es su madre y ese vinculo no se va a romper, con David es diferente. Olga es una de las personas que mejor conoce a David y con la que pasa más tiempo" ha asegurado la colaboradora.

De esta manera, Rocío ha asegurado que el vínculo que tienen Olga y Lola es de madre e hija, algo diferente del que tiene con David Flores. Además, ha confesado que la concursante sabe que el hijo de Antonio David es muy seguidor del programa y siempre ha querido que superara todas las pruebas y por eso, su forma de agradecerle el apoyo ha sido con esa carta tan emotiva.

Rocío Carrasco

Rocío Carrasco y Fidel Albiac han viajado hasta Barcelona después de todas las polémicas que ha originado su nuevo puesto de trabajo en 'Sálvame Diario' como defensora de audiencia. Parece que la pareja ha querido poner tierra de por medio y han querido finalizar el aislamiento que llevan pasando durante años, por eso han decidido hacer una escapada a Barcelona.

Hemos aprovechado la llegada de la pareja a la estación de AVE para preguntarle a Rocío Carrasco qué opina sobre todo lo que ha dicho Amador Mohedano de ella y lo cierto es que no ha querido desmentir ni confirmar nada, eso sí, ha mostrado su cansancio: "Pues sí que dice cosas".

En cuanto a qué le ha parecido que su hija, Rocío Flores, no fuera el pasado miércoles a las instalaciones de Telecinco para recibir a Olga Moreno en la final de 'Supervivientes 2021', Rocío Carrasco no ha querido hacer ningún comentario.

Lo que nos ha llamado especialmente la atención es este viaje que ha hecho la pareja a Barcelona, podría ser que quieran ir a ver a Jorge Javier Vázquez en Barcelona ahora que está con su obra de teatro allí. Sea lo que sea, es muy palpable el cambio de actitud del matrimonio, que después de años de encierro, vuelven a salir a la vida.

Rocío Flores muestra su opinión sobre el mote que le ha puesto su madre a Amador Mohedano

Hace unos días veíamos como Rocío Carrasco reaparecía en 'Sálvame Diario' para llevar a cabo su sección como defensora de la audiencia, pero de paso también contestaba a todo lo que su tío, Amador Mohedano, había dicho de ella el viernes pasado en su entrevista más esperada.

La hija de 'La más Grande' solamente se dignó a calificar a Amador Mohedano de oportunista y aseguraba que su madre no le había necesitado a él para relanzar su carrera, ya que era una artista de los pies a la cabeza y su profesionalidad subía como la espuma sin ayuda de nadie.

Además, Rocío Carrasco calificaba a Amador Mohedano como 'Matita de romero', algo que hizo mucha gracia en plató, pero que a su tío no le ha gustado en absoluto. De hecho, las imágenes que conseguimos hace unos días de él reflejaban el enfado que tenía el andaluz por esa gracia.

Hemos preguntado a Rocío Flores qué le parece el mote que su madre le ha puesto a su tío y nos ha confesado que: "No tengo nada que decir, ya lo sabéis". Eso sí, no ha podido evitar sonreír cuando ha escuchado la pregunta, parece ser que la joven ha tirado de sentido del humor y no ha querido darle mayor importancia a la broma que su madre ha gastado en televisión.