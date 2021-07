Socialité cambia de presentadora. Giovanna González, hasta ahora reportera del programa, se hizo cargo hoy del formato conducido hasta ahora por María Patiño. Pero no es que el cambio sea definitivo (y eso que muchos espectadores no han parado de pedirlo desde que se conoció la noticia). La decisión ha extrañado a muchos por ver una cara nueva al frente del formato de "La fábrica de la tele". Hasta ahora siempre había recurrido a Nuria Marín para cubrir las vacaciones de la presentadora titular. Lo que no se puede negar es que el cambio ha despertado el interés de la audiencia.

Desde que ha arrancado el programa son muchos los que piden que María Patiño no vuelva. "Seria maravilloso que quitaréis a Patiño", "Mil veces mejor", son algunos de los comentarios que tiene la publicación de Twitter en la que el programa anuncia el cambio de presentadora.

María Patiño ha estado en el ojo del huracán desde que se posicionó con Rocío Carrasco y, por tanto, en contra de Olga. Ayer mismo, unos comentarios sobre la ganadora de Supervivientes en Socialité desataron la polémica. Ni a María Patiño ni a su invitada, Belén Ro que participó en el programa por teléfono, le gustó que ella ganara (eran partidarias de Rocío Carrasco contra Antonio David). Y eso fue algo que la gente criticó mucho en redes sociales llegando incluso a pedir un boicot.

Socialité ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame (que no se emite ni el sábado ni el domingo por la tarde) hizo hace ya meses que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité.

Desde un primer momento el programa estuvo presentado por María Patiño. A buen seguro que tanto Mediaset como la productora querían aprovechar el buen momento que vivía la periodista entre la gente joven a la que Patiño parece ser un referente en el mundo del corazón. Pero la ausencia de temas importantes y de exclusivas hace que en no pocas ocasiones Socialité recurra a ganchos que en esta ocasión no han gustado demasiado a la audiencia.