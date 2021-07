Esta semana vivíamos un momento precioso cuando Diego Matamoros (hijo de Kiko Matamoros colaborador de Viva la Vida en Telecinco) utilizaba su perfil de Instagram para despedirse públicamente de Estela Grande, su exmujer, con la que ha podido firmar ya y hacer oficial su divorcio. Y es que esta relación, que tanto hemos vivido en televisión, se destruyó después del paso de la joven por 'Gran Hermano VIP' donde tuvo una amistad especial con Kiko Jiménez.

Hemos hablado con Kiko Matamoros y nos ha confesado que él no aconsejaba a su hijo que se reconciliase con Estela: "Le aconsejaría que no". Y es que ya sabemos que el colaborador siempre se ha mostrado muy tajante con todo lo que ha hecho la joven y sobre todo, tras su paso por 'GH VIP'.

De lo que sí que ha hablado abiertamente es sobre Makoke, dejando en el aire posibles medidas legales contra ella: "No puedo hablarlo". No cree que sea necesario lucha por su inocencia: "Se defiende sola, los datos son públicos".

Locamente enamorado, nos ha confesado sus ganas y deseos de dar el 'si quiero' a su novia Marta: "A ver si se soluciona esta situación de una vez por todas y podemos decidir cuándo puede ser". Y es que siempre ha confesado que la joven es uno de los pilares más importantes de su vida y la mujer que ha conseguido enamorarlo como ninguna otra.

No es el único colaborador de Viva la Vida que ha sido noticia estos días. La de confesiones, incredulidad y verdades que se vivió hace días en Sálvame ha vuelto a pasar factura a un colaborador de Viva la Vida. Antonio Vega, exnovio de José Antonio Avilés ha confesado que su expareja le contó una serie falsedades para presumir de su presencia en Telecinco. La más sonada es que el alardeaba de ser el creado del documental de Rocío Carrasco, que ha acumulado una audiencia millonaria en Telecinco y que, además, ha calado en la sociedad del país.

Además, tal y cómo cuentan desde Sálvame Chelo García Cortés ha sido una de las confidentes de José Antonio Avilés durante este tiempo, por eso no pensó que el colaborador de 'Viva la vida' pudiera traicionarla según ha contado Antonio Vega, exnovio de Avilés. El de Málaga se ha enfrentado a Kopérnica desvelando las mentiras que le dijo Avilés. Pero además reveló que el colaborador le habría contado que Chelo García Cortés le pidió 2.500 euros. Algo que la colaboradora niega- "Avilés dice que no pero como es Chelo vamos a dudarlo, ¿no? ¡Estoy hasta las narices! Si tuviera que pedir... He pedido, lo he devuelto y no he tenido que pedir de nuevo en la vida. Ya está bien. Hay que tener dignidad para pedir y devolver. Hago mi vida como puedo", exclamó de repente.

Avilés se rompe en Viva la Vida

José Antonio Avilés fue el primer invitado hoy en Viva la Vida llorando desconsoladamente. "Me ha puesto precio que es lo peor que me ha pasado y yo no le he puesto precio a él en nada. El martes pasado todavía le envié un ramo de flores y lo cogió. He sido un cheque al portador", afirmó Avilés haciendo hincapié en que "no he hablado nunca de mi vida privada". "Fui a un reality pero desde entonces no hablé más y no quiero hacerlo".

La propia presentadora Toñi Moreno aseguró en directo que en las llamadas que Sálvame sacó a la luz "se demuestra que tenías mucha necesidad de que te quieran". "Me enamoré de una persona que nunca me ha querido", afirmó.

El programa Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

El programa ha estado conducido en esta última etapa por Emma García, después de sustituir a Toñi Moreno. Sin embargo la presentadora dejará de conducir el espacio durante las vacciones de verano. Y la pregunta que todos se hacen es , ¿quién va a ser su sustituta? Pues precisamente la presentadora original del espacio, Toñi Moreno, que repite nuevamente al frente del espacio durante el periodo estival. Lo más probable es que Moreno sustituya a García a finales del mes de julio, igual que ocurrió el pasado año.