Irene Rosales dejaba televisión hace dos semanas porque aseguraba que la situación le superaba y quería apartarse del medio para poder recuperar las riendas de su vida y también la tranquilidad que tenía antes de convertirse en colaboradora de televisión. Pero lo cierto es que ahora su nombre y el de su marido suenan con más fuerza que nunca.

Desde que Kiko Rivera hiciese pública su última adquisición, el coche que se ha comprado que ha formado un revuelo mediático, son muchas las opiniones que se han vertido en los medios de comunicación. De hecho, muchos no entienden que estando tan apurado económicamente hace un año, se haya pegado el capricho de su vida.

Lydia Lozano comentaba en televisión que Irene Rosales le habría dado un ultimátum por esta compra, algo que la propia pareja de Kiko Rivera desmentía hace unos días para las cámaras de Europa Press Reportajes. Eso sí, los rumores de crisis matrimonial siguen estando muy presentes.

Le hemos preguntado a la que fuera colaboradora de televisión si está preocupada por una posible investigación de Hacienda tras la compra del coche y la mujer de Kiko Rivera no nos ha querido dar ninguna declaración, de hecho se limitaba a entrar en su casa guardado el correspondiente silencio.

Pero ¿de donde sale todo el dinero que se están gastando en principio Rivera y Rosales? Kiko Matamoros ha asegurado hoy en Viva la Vida que Rivera ha conseguido casi 60.000 euros por las últimas cinco exclusivas.

"Si multiplicas cinco por 60.000 euros te salen 300.000 euros y con eso se compra bien un coche de 80.000 euros", aseguró.

Las Mellis han sido protagonistas en los últimos días al opinar libremente sobre los rumores de crisis matrimonial entre Kiko Rivera e Irene Rosales, de hecho siempre han defendido que les da mucha pena porque la que fuera colaboradora de televisión le ha hecho bien al dj.

Bibi, de 'Las Mellis', opina sobre rumores de crisis de Kiko e Irene Rosales: "Quiero creer que me he equivocado porque Irene, gracias a Irene, Kiko ha cambiado y me alegran esas cosas, le ha cambiado mucho y a mejor. Dicen que Irene es culpable de que Kiko esté mal con la madre y tengo que decir que Irene es una buena chica".

Sobre si quisieran recuperar su amistad con Isabel Pantoja, las dos se muestran tajantes: "No, no quiero. Si ella me llamara por teléfono para pedir... ella por su camino y nosotras por el nuestro" y es que son muchos años de conflicto con la tonadillera y parece que tienen claro que no quieren volver a retomar la relación.