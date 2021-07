Irene Rosales no está pasando por su mejor momento, así lo expuso públicamente en 'Viva la vida' cuando avisó a todos los espectadores de que dejaba el programa. La polémica de su marido con Isabel Pantoja, la muerte de sus padres y todo lo que eso ha conllevado han llevado a la que fuera colaboradora de televisión a una situación límite y necesita descansar mentalmente.

Ahora, hay muchos rumores, uno de ellos es que está enfadada con Kiko Rivera por comprarse un coche de casi 90.000 euros y que debido a todo lo que está pasando en sus vidas, están pasando por una crisis matrimonial.

Irene Rosales desmiente rotundamente que le haya dado un ultimátum a su marido Kiko Rivera, información que ha dado Lydia Lozano estos días en televisión: "No sé de dónde habéis sacado esas cosas, es totalmente incierto. Y mucho menos nada de amistades". La que fuera colaboradora de televisión insiste en que todo está bien en su matrimonio: "Estamos mejor que nunca y simplemente he pedido que necesito quitarme de la televisión y ha dado la casualidad de que alguien se ha inventado esto. Quiero apartarme de todo esto. No hay nada de crisis, no hay nada de nada".

Además, los dos han estado recibiendo durante los últimos meses una serie de cartas anónimas. Un detalle que ha revelado el programa Sálvame. "Sea verdad o mentira lo que se dice sobre tu madre, has demostrado ser despreciable", comienza la carta de la que se desconoce el remitente. Y es que el autor de este escrito no entiende la actitud de Kiko Rivera con Isabel Pantoja: "Lo que has hecho con tu madre, la persona que más te ha querido, no tiene nombre. La has vendido por dinero porque eres incapaz de tener un trabajo digno. No tienes perdón de dios". Y no solo eso. También ha aprovechado para escribir descalificativos a Kiko Rivera: "Vago, feo, repugnante, hortera, desequilibrado, impresentable, ordinario, mala persona".

Irene Rosales también denunció desde 'Viva la vida' el acoso al que se siente sometida desde que estallara la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. "Recibo insultos, me nombran a mis padres y ahí no puedo más. Recibo tres o cuatro cartas anónimas a la semana donde lo más bonito que nos dicen es que somos malas personas", contaba la nuera de la cantante entre lágrimas.

¿De dónde sale todo el dinero que se están gastando en principio Rivera y Rosales?

Kiko Matamoros ha asegurado hoy en Viva la Vida que Rivera ha conseguido casi 60.000 euros por las últimas cinco exclusivas.

"Si multiplicas cinco por 60.000 euros te salen 300.000 euros y con eso se compra bien un coche de 80.000 euros", aseguró.

Las Mellis han sido protagonistas en los últimos días al opinar libremente sobre los rumores de crisis matrimonial entre Kiko Rivera e Irene Rosales, de hecho siempre han defendido que les da mucha pena porque la que fuera colaboradora de televisión le ha hecho bien al dj.