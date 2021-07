La primera aparición televisiva de David Flores no ha dejado indiferente a nadie. Menos cuando se ha tratado de una intervención en la final de 'Supervivientes' para decirle a Olga Moreno que es la mejor persona que ha conocido nunca. Como no podía ser de otra manera, Rocío Carrasco, que ya rompió su silencio con la serie documental de su vida, y lo hizo con la firme intención de no volver a retomarlo, se ha pronunciado en exclusiva sobre el debut televisivo de su 'enano'.

La hija de Rocío Jurado y su marido, Fidel Albiac, continúan con sus vacaciones en Cataluña. Aunque intentan que el huracán Moreno y la marea azul no les afecte ni salpique, no siempre lo consiguen. La pareja, en compañía de la madre de Fidel, asistió ayer por la noche al concierto que ofreció Raphael en la 21ª edición Festival Cap Roig, organizada por Clipper's Live, y allí pudimos hablar con Rocío, quien se pronunció por primera vez tras la sonada, y polémica, victoria de Olga, motivo por el que su hijo realizó su primera aparición en televisión. "Expresé mi opinión en el documental y ahora tiene que ser la gente la que tiene que juzgar" comentó Rocío Carrasco con mucha serenidad. La serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha marcado un crucial punto de inflexión en la vida de Rocío Carrasco, quien ya no se achanta ante nada y no deja que gestos como el de su hijo, interpretados por muchos como provocaciones, hagan mella ni en su vida ni en su estado de ánimo.

Las cosas hay que celebrarlas como se merecen. Y una alegría tan grande como que tu madrastra (Olga Moreno en este caso que nos ocupa) gane 'Supervivientes' no se merece menos. Eso mismo ha pensado Rocío Flores, quien, después de una comida familiar, el pasado sábado salió del hotel donde se aloja dispuesta a disfrutar de una noche loca.