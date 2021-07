Terremoto en Sálvame. El programa ha arrancado con críticas a la presencia de su presentadora, Paz Padilla, que parece que no gusta aun amplio número de usuarios de Twitter, lo cuales no han dudado en mostrar sus disconformidad con ella al frente del programa. "Viendo que esta paz Padilla apagón", Otra vez Padilla??? pues bye bye salvame. Aguantarla vosotros que la habéis renovado.... No os haréis eco del programa de ayer de Risto Mejide, hablando y a portando pruebas...????2, son algunos de los comentarios que se han sucedido en la red social del pájaro azul.

No obstante, los usuarios también se han dado cuenta de la ausencia de Rocío Carrasco, la defensora de la audiencia del programa de Telecinco, que lleva varios días sin aparecer por el programa. "Lo de la defensora de la audiencia ya no lo hacen?·, preguntaba una usuaria.

La respuesta a esta incógnita se debe a cómo está organizada la parrilla televisiva de la cadena privada. Esta noche Telecinco emite "Ahora Olga", un programa especial en el que Carlos Sobera entrevista a Olga Moreno, ganadora de Supervivientes 2021, para analizar su paso por el concurso y los aspectos más controvertidos de su vida personal. La empresaria andaluza aborda también todos los conflictos familiares surgidos a raíz de la emisión de la serie documental sobre la vida de Rocío Carrasco titulada Rocío, contar la verdad para seguir viva. Mujer de Antonio David Flores y conviviente con los hijos de Carrasco, Olga repasa todas las declaraciones y polémicas suscitadas en los últimos meses y responde a las preguntas de amigos y detractores.

Por ello, Sálvame ha decidio que Carrasco acuda mañana al plató del programa, dónde podrá responder a todo lo que se comente en ese programa especial.

Tras su victoria en 'Supervivientes 2021', Olga Moreno se sienta de nuevo para responder a Rocío Carrasco este miércoles en Telecinco a partir de las 22:000. La mujer de Antonio David Flores se marchó a la isla en medio del huracán por la emisión del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', y ahora la cadena le ha brindado la oportunidad de dar su versión de los hechos.

Jordi González avanzó en el último debate de 'Supervivientes' en qué consistirá este especial: "El programa será con Carlos Sobera y tratará sobre cómo ha vivido ella todo lo otro", dijo refiriéndose a lo ocurrido paralelamente al reality. "Tendrás la oportunidad de contar todo lo que quieras sobre el asunto del que estamos hablando, no el concurso, sino lo que pasó antes".

Esta emisión supone un nuevo capítulo en la guerra entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Aunque el colaborador fue despedido con el anuncio de la docuserie de su ex, a la vez que esto ocurría su mujer Olga Moreno era confirmada para 'Supervivientes'. La familia Flores también ha estado representada en Telecinco por la hija del excolaborador, Rocío Flores, que ha defendido hasta la saciedad a su madrastra.