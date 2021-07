Kiko Hernández ha vuelto al ataque contra Las Campos. Todo comenzaba la semana pasada, cuando el tertuliano se lanzaba a por Carmen y Terelu por su última entrevista. En ella, las dos hermanas posaban en bañador y hablaban de varios temas, como la reciente muerte de Mila Ximénez. El colaborador se revolvía entonces por volver a hablar del fallecimiento de su amiga, que también era amiga de Terelu.

Este sábado, Terelu respondía tímidamente al colaborador. "¿De verdad esta persona habla de lucrarse? ¿A mí? Madre mía", expresó Terelu, que aseguró que ella tenía la conciencia tranquila. Ayer tocó de nuevo el turno de réplica a Kiko Hernández, que brotó como de costumbre: "Eres una mala profesional porque no lo escuchaste. Dije que Potota [Carmen Borrego] se estaba lucrando hablando de cierto tema. ¡Po-to-ta! Pero como estás todo el día en la terraza o cenando, no te ves los programas", empezó diciendo.

"Expiar las culpas dice... Eso sí que me gustaría que me lo aclararas. ¿Qué culpas tengo que expiar yo?", expresó el colaborador, que se fue encendiendo: "Yo no tengo ningún cargo de conciencia. ¿Qué me estás queriendo decir tú a mí?". Hernández criticó que Terelu se pusiera "toda digna" y le sacó burla: "¿A quién te quieres parecer, a tu madre? En la estatura lo único, porque no te pareces a tu madre en nada. En comunicadora, cero".

"Lo único que dije es que me parecía innecesario hablar de ciertos temas en bañador, con esos cuerpos, con las pistolistas de agua y la sonrisa en la cara, eso es lo que me parecía bochornoso y asqueroso", añadió el colaborador, que acto seguido se dirigió a todo el clan: "Que no, hija, que no. Que tenéis una obsesión que todo el mundo va a por vosotras, que la gente pasa ya de vosotras. Que antes era otra época, que os lamían el culo y ahora ya no. ¡Que la gente pasa de ti, de tu madre, de tu hija y de tu hermana!".