Antena 3 emitió anoche el esperado desenlace de 'Mujer', uno de sus mayores éxitos de la temporada en el terreno de la ficción. La serie turca, cuyo capítulo final reunió a un 19% de cuota de pantalla y más de 1,8 millones de espectadores, cerró para siempre sus tramas mostrando el destino de sus personajes.

La emisión de este último capítulo ha enfadado (y muchos) a los seguidores de la serie. ¿El motivo? La cadena privada hacía cortes publicitarios cada poco, que se alargaban cada vez más. "Deje de verla cuando vi el abuso de Antena 3. Me pareció una falta de respeto hacia el televidente..". "Tal vez si no se hubiesen tardado 3 días en echar un capítulo y no hubiesen puesto tantos anuncios hubiese disfrutado más de un final que llevaba un año esperando, me ha sabido a poco, y antena 3 no ha sido justa con los seguidores de Mujer, no todo vale por obtener más audiencia". " Viendo mujer. Hay mas anuncios que serie. Antena 3 se pasa", se quejaban varios usuarios.

Como no podía ser de otra manera, y pese a los obstáculos a los que ha tenido que enfrentarse a lo largo de 81 capítulos, Bahar pudo disfrutar de un final feliz gracias a su boda con Arif. Los protagonistas se dieron el 'sí quiero' ante sus seres queridos, al mismo tiempo que Ceyda y Raif también contraían matrimonio.

"Gracias, Arif", le susurra Bahar al oído en los minutos finales del capítulo, que finaliza con un importante mensaje: "Esta historia está dedicada a las mujeres que no se rinden y a los hombres cuyo corazón está lleno de amor".

Como es habitual en este tipo de telenovelas, 'Mujer' condenó a su villana al peor final posible para ella. Sirin, cuyo recorrido en la serie ha estado marcado por su rabia y envidia hacia Bahar, enloqueció en el psiquiátrico mientras su hermana alcanzaba la felicidad.

'Mujer', que abrió las puertas del prime time a la ficción turca en julio del pasado año, se despide de Antena 3 con una media del 16,9% de cuota de pantalla y 1,9 millones de espectadores en sus 130 emisiones.