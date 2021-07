Pablo Díaz ha reaparecido en Antena 3 casi un mes después de haber ganado el bote millonario de 'Pasapalabra'. El joven músico consiguió completar el rosco tras más de 200 entregas y se hizo con el premio de 1.828.000 euros que ya ha empezado a gastar, tal y como desveló ayer en 'Espejo Público'.

Lo que más sorprendió de aquella entrevista era el cambio de look del ganador de Pasapalabra, apareció con el pelo verde y haciendo gala de su actual desparpajo. Sin embargo, en un reciente vídeo que ha mostrado en Twitter,Pablo ha vuelto a cambiar su estilo por otro completamente diferente al que nos tenía acostumbrado. El concursante ha aparecido rapado y con una larga barba para felicitar Brian Parkinson, quién se alzó con el bote de la versión argentina del concurso. "¡Muchísimas felicidades @BrianParki por conseguir el bote de Pasapalabra Argentina! El final ha sido de infarto Ahora toca disfrutarlo con la familia y amigos. ¡Un abrazo desde España!", ha escrito.

¡Muchísimas felicidades @BrianParki por conseguir el bote de Pasapalabra Argentina! El final ha sido de infarto 🤯



Ahora toca disfrutarlo con la familia y amigos. ¡Un abrazo desde España! 😊 pic.twitter.com/H9mvGm45Ir — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) 29 de julio de 2021

Pablo Díaz explica en qué ha invertido su bote

"Los primeros euros los invertí en el tinte de mi pelo" ha dicho el exconcursante, que ahora luce el pelo verde. Pero más allá de las bromas, el concursante desvelaba en qué ha empezado a gastar el dinero: "Si te lo puedes creer, en lo primero que me lo he gastado han sido en una Nintendo 64 y en una Nintendo Switch" revelaba.

"Yo juego esos juegos muy rápido y quería probarlos un poquito y por eso me lo compré. Pero ahora en cosas más serias, lo quiero emplear para ayudar a mis padres, para que en el terreno económico no tengan problemas" confesaba. Además, su gran sueño es independizarse: "No mucha gente de mi edad puede decir, me puedo comprar una casa".

Sin embargo, Pablo ha tenido que hacer frente a que Hacienda se quede con una buena tajada del premio: "Representa el 43 % en la comunidad de Madrid. Unos 800.000 €. Yo me quedo 1 millón de euros. Me doy con un canto en los dientes" afirmaba. "A mí me gusta mucho Madrid. Estoy mirando comprar una casa, el alquiler está muy caro y si puedes tener dinero para comprar una casa es una buena inversión", añadía.