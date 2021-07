Rocío Flores rompe su silencio y se muestra más que nunca al lado de Olga tras su programa y lanza un mensaje a su madre: "Yo ya lo he dicho estos cuatro meses. Estoy eternamente agradecida a Olga por el hecho de haber estado con nosotros desde que éramos muy pequeños y habernos dado cariño y amor que era lo que necesitábamos y con eso me quedo".

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores defiende la postura que mantuvo la mujer de su padre en televisión: "¿Tú crees que perdió los nervios? Yo creo que la vi con bastante educación y bastante clase que es por lo que se caracteriza". En cuanto a que le pareció lo que contó Olga en su programa apunta: "Yo lo único que te puedo decir es que Olga ha hablado desde el corazón que es lo más importante y ya está, con eso me quedo".

Sobre quién dice la verdad y quien miente, Rocío no duda en demostrar de que parte está, aunque eso implique desmentir en cierta parte la versión de Rocío Carrasco: "Llevo cuatro meses respetando absolutamente todo lo que se ha dicho de mí y de toda mi familia y ahora lo que me queda es respetar y son las vivencias que ha tenido Olga. Que a nadie se le olvide que son vivencias que hemos vivido todos nosotros, tanto yo como toda mi familia y ya está".

La joven agradece que los espectadores hayan premiado a Olga en 'Supervivientes' tras lo vivido en los últimos cuatro meses y sentencia: "Para mí el hecho de que Olga haya ganado el concurso es un reconocimiento a nivel personal que le ha hecho la gente en su casa. Por supuesto no se puede desmerecer el pedazo de concurso que ha hecho porque si algo la ha descrito durante todo este tiempo es que ha sido una gran Superviviente, entonces me parece injusto que se intente desmerecer el pedazo de concurso que ha hecho porque creo que los cuatro finalistas eran merecedores de ese premio y la audiencia ha decidido, se ha manifestado y si la audiencia es soberana para una cosa, lo tiene que ser también para otras y creo que hay no queda réplica".