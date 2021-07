Antonio Canales fue el primer expulsado de 'Supervivientes 2021', pero sin embargo se sigue hablando de él por su relación con Olga Moreno y Rocío Carrasco. Y es que el artista en el concurso negó conocer a Fidel Albiac, a su salida explicó que no quería desvelar públicamente la relación que tenían y ahora asegura que con la mujer de Antonio David tiene una buena relación, lo que no es incompatible con querer a Rocío Carrasco.

"Olga no me manipuló, la conocí allí y me merece un respeto. A mí no me importa la mujer de quién es" nos aseguraba el exconcursante cuando le hemos preguntado por todo lo que se ha estado diciendo durante estos días en los medios de comunicación. Algo de lo que se ha debatido mucho, pero que Antonio nos ha querido desmentir.

"Yo como compañero de ella, yo ya he explicado mis tres versiones. A Rocío la conozco desde pequeña y es evidente que Fidel es familia, ya dije porque dije eso allí y quedó claro. Luego está el litigio que tienen ellas dos con sus maridos y sus problemas. En ese litigio yo no puedo entrar, no me corresponde. No es que no me importe" ha explicado el artista.

Y es que Antonio está entre dos aguas, ya que tiene buena relación con ambas: "Yo sufro como amigo pero lo guardo en silencio. Eso está en manos de los jueces, quien quiera enmierdar y posicionarse malamente y hacer el tonto. Cada uno dirá sus partes. Olga no me manipuló, la conocí allí y me merece un respeto. A mí no me importa la mujer de quién es. Es buena compañera, encima ha ganado y hay que felicitarla. No puede uno coger rabietas".

Lo que sí que ha querido dejar claro es que la relación que tiene con Rocío no es, ni por asomo, igual que con Olga: "¿Mi hombro?, ¿Mi rocío de mi alma? Es mi niña. ¿Por qué queréis posicionarme en un lugar donde no me corresponde. No me gusta la guerra que tiene las productoras y media España. Yo no quiero entrar en eso. Tenéis que respetar al maestro. Os lo digo a vosotros y a todos, no me toquéis las pelotas".