'La última cena' presentó anoche en Telecinco un menú de lo más surrealista, esta vez con Kiko Hernández y Carmen Borrego como anfitriones de la velada. El colaborador de ‘Sálvame’, el más crítico con las hermanas Campos, acabó con la paciencia de su compañera después de que a esta se le cayera uno de los platos que estaban a punto de servirse.

"Es que eres gilipollas, de verdad. Es que llevo toda la tarde haciendo eso, coño. ¡De verdad!", le espetó Kiko a Carmen, que se defendió como pudo: "A mí no me vuelvas a insultar o me largo". "Eres tonta", insistió él, a lo que ella reaccionó abandonando el plató muy enfadada: "El tonto eres tú. Estoy hasta las narices, ahí os quedáis, todo el día insultando. Me voy, no puedo más".

"Llevo aguantando mucho, no puedo más. Me largo porque me ha llamado gilipollas, tonta... No para de humillarme", dijo Borrego mientras Paz Padilla corría tras ella por los pasillos. A la persecución se sumó Kiko Hernández, que seguía con sus argumentos: "¡Qué te largues de mi vista!".

"Si no quieres verme, lárgate tú a ‘Viva la vida’ a tomar el té", le soltó él. A pesar de este momento de gran tensión, Carmen recapacitó y ambos acabaron haciendo las paces: "Él me ha pedido disculpas y yo a él también”. “Mi compañero no me ha humillado, ahí me he pasado", quiso aclarar.