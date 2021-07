La revista “Lecturas” se ha ido a pillar a Carlota Corredera en la playa. Y lo ha hecho. La presentadora ilustra la portada con una foto paseando por la orilla del mar en Formentera. “El merecido descanso de Carlota”, titulan. Hasta la isla ha viajado con su marido y su compañero de trabajo David Valldeperas. Silvia Pantoja se refresca en la piscina y echa leña al fuego en la atribulada actualidad de su familia: “He pasado hambre por culpa de mi prima”. Foto también para Alba Santana, fundida en un abrazo con Jorge Javier. Este se despidió cariñosamente de la chica tras el funeral.

Muchos usuarios han criticado la imagen y el aspecto físico de la presentadora de Sálvame. Sin embargo, un gran número de usuarios han defendido a la presentadora. "Me está dando vergüenza de los twis que estoy leyendo sobre carlota pero lo peor de todo es que la mayoria son mujeres. Otra cosí Carlota tiene su carrera de comunicación y periodismo el trabajo q tiene se lo a ganado por méritos propios." El que te burles del físico de una persona ya lo dice todo de la clase de gente que eres.se me ocurren un montón de adjetivos descalificativos hacia ti.pero solo viendo esa imagen no hace http://falta.la imagen habla por si sola".

Polémica en Sálvame: Guerra abierta entre Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez

Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez, compañeros, amigos y copresentadores históricos de Sálvame protagonizan una guerra inaudita de egos que hace peligrar el dúo televisivo más sólido de Telecinco. Todo parece indicar que las fricciones de los dos gigantes del "prime time" comenzaron la semana pasada ante la decisión de Mediaset de desplazar a Jorge Javier y dejar a Carlota Corredera como única presentadora de las entrevistas a Rocío Carrasco por tratar la cuestión de los malos tratos con "demasiada frivolidad".

Carlota Corredera, tajante ante el documental de "Rocío" La emisión del docudrama de Rocío Carrasco que comenzó presentando Jorge Javier Vázquez y que ha terminado por conducir hasta convertirse en todo un emblema del programa, la presentadora gallega, ha aumentado las tiranteces. Y se viene encima un choque brutal, según vaticina Jesús Mariñas, bajo la draconiana sentencia de que "solo puede quedar uno". "Necesitábamos algo así, un enfrentamiento en toda regla, descarado y descarnado, sin tapujos y dando la cara. Algo muy valiente como ahora hacen de forma aparentemente súbita pero muy bien calculada Jorge Javier y Carlota Corredera", añade el coruñés. La guerra, según aseguran fuentes cercanas a ambos, aumenta la presión a Telecinco para "cargarse a uno de los dos" porque su relación está afectando al resto de colaboradores y a los resultados del programa, escribe el veterano periodista del corazón en una crónica.