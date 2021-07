Estamos deseando saber quién se proclama ganador de 'Supervivientes 2021'. Y es que Olga Moreno tiene muchas papeletas para terminar esta edición, la más longeva de la historia del concurso, por todo lo alto como ganadora. Ahora, la duda que hay en el aire es si irán a plató su hija, su marido y los hijos de este. Las cámaras de Europa Press Reportajes han podido hablar con Rocío Flores y nos ha desvelado todos los detalles.

Rocío Flores se posiciona una vez más al lado de Olga Moreno y se muestra indiferente ante la vuelta de su madre a televisión: "Es que prefiero no hablar del tema, de verdad. Hoy es el día de Olga y sinceramente solamente quiero buena energía para que llegue lo más lejos posible y recibirla en condiciones".

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco asegura que no ha visto a su madre ejercer como defensora de la audiencia: "No, la verdad es que no he tenido oportunidad". En cuanto a cómo está su padre, explica: "Bueno, pues contento desde luego porque Olga ha llegado hasta donde ha llegado. Con ganas de verla, claro".

Rocío no desvela si el exguardia civil recibirá a Olga Moreno en la final de 'Supervivientes 2021' junto a sus hermanos, David y Lola: "No sé nada". La joven reconoce que la superviviente tendrá que hacer frente a muchos problemas tras la salida del concurso: "La verdad es que sí".

Antonio David Flores ataca a Carlota Corredera

La semana pasada Antonio David Flores semana rompió su silencio con un estrepitoso ridículo en una entrevista con tres youtubers . Ha decidido dar un paso al frente y no quiere esconderse más.

Ha fijado un tuit en su cuenta de la red social en el que dice: "Carlota Sálvame Corredera". En él critica la forma de tratar el delicado asunto de los malos tratos por parte de la cadena, concretamente por la presentadora Carlota Corredera, quien ha tachado de "negacionistas de Rocío Carrasco" a todos aquellos que no compartan su forma de hacer televisión y a los que critican el linchamiento público hacia la familia Flores.

“Buenas tardes, comunidad. Os dejo un artículo de @Joseatrujillo y nada más que añadir” ha escrito el protagonista junto a una imagen del mencionado artículo. El público ha reaccionado ante el tuit. "Si claro pero tu participando de todo eso hasta que te tiraron a la calle.. Ahora son malos malisimos... Lo q darías tu por seguir ahí", ha comentado una usuaria. Creíste que solo tendríamos tu versión de los hechos y que ella nunca daría el paso de hablar pero eso no ocurrió y habló y much@s nos hemos dado cuenta que has mentido cosa mala entre otras muchas cosas que con pruebas uno se ha quedado loco,ahora afronta la realidad2, ha señalado otro. Pero a Antonio David tampoco le faltan seguidores. "AD estoy contigo y tu familia… pero no metas a los políticos aquí. Soy de izquierdas y no comparto el apoyo de algun@s en este caso.. es mas en SÁLVAME tod@s son de derechas menos JJ. Confunden VdG de verdad con esta pantomima. Suerte a Olga… soy superfan". "Gracias por compartir ésto reconfirma lo que vengo diciendo desde el minuto cero. Me alegra muchísimo que te comuniques con TODOS los que os apoyamos y deseamos lo mejor en VUESTRAS VIDAS porque os lo merecéis. No estáis sólos también aquí en Francia les queremos".

El marido de Olga Moreno lleva más de tres meses y medio alejado de la televisión. Ahora está totalmente volcado en tomar las medidas legales oportunas junto a sus abogados tras el daño irreparable que considera que se le ha ocasionado, tanto a él como a su familia.

Su mujer, Olga Moreno, leyó públicamente la carta que su marido le hizo llegar a Honduras, en la que decía, entre otras cosas, que "a ella le sobraba lo que otras no habían tenido nunca", haciendo una clara referencia a la famosa frase "no tiene coño" empleada por Rocío Carrasco durante uno de los episodios del documental.