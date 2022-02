Nuevo e inesperado varapalo para Isabel Pantoja, que acaba uno de los peores años de su vida con una de las peores noticias que podía imaginarse: Julián Muñoz contará en televisión - con pelos y señales - tanto su polémico noviazgo con ella como toda la verdad sobre el 'Caso Malaya', que acabó con ambos en prisión. Lo hará en Mediaset y a través de su propia docuserie, que promete convertirse en uno de los bombazos de la cadena en 2022.

'No es hora de la venganza, es hora de la verdad' es el título de la serie documental con la que el ex alcalde de Marbella sigue los pasos de Rocío Carrasco y hará temblar los cimientos de Cantora ya que, como ha avanzado la cadena en la promo que ha publicado en su página web, Julián se mostrará "sincero, descarnado y sin tapujos".

Una entrevista en profundidad hecha por la periodista Paloma García Pelayo - experta en el 'Caso Malaya' además de uno de los 'azotes' mediáticos de Isabel Pantoja en los últimos años - en la que el expolítico confiesa que "ha llegado la hora de decir la verdad". Así, sin dudarlo un segundo, Julián asegura que la artista dejó de quererle "cuando se acabó el dinero" y confiesa, con cierto regusto amargo, que su historia de amor "me salió muy cara".

"Se lo digo a ella y a la cara" advierte el expolítico rejuvenecido, con muy buen aspecto y visiblemente recuperado de los graves problemas de salud por los que abandonó la prisión en noviembre de 2018 para cumplir el resto de la condena en su domicilio. Ahora, meses después de obtener la libertad condicional, el que fuera alcalde de Marbella está dispuesto a contarlo todo tanto de su noviazgo con la tonadillera como del caso de corrupción urbanística por el que fue detenido en el año 2006.

Julián Muñoz, a corazón abierto en 'No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad'



Ahora os ofrecemos las primeras imágenes de Julián Muñoz después de esta noticia que promete hacer temblar nuevamente los cimientos de Cantora. Lejos de contarnos por qué ha decidido protagonizar su propia serie documental y qué contará de Isabel Pantoja, el expolítico ha mostrado una vez más su peor cara y, haciendo gala de su legendario mal humor, ha atacado a la prensa - "¿es consciente de que me está molestando? ¡es usted molesta eh!" ha dicho cuando le hemos preguntado - y nos ha instado a que iniciásemos una persecución a pesar de no tener intención de decir ni palabra: "Yo me monto en mi coche, usted se monta en el suyo yo la espero y me sigue. Más facilidades no le puedo dar".

Poco después, jugando al despiste a pesar de que ya hemos visto la promo de la docuserie, Julián ha asegurado no tener "la menor idea" de lo que le hablamos: "¡Ah, yo que se! Y a mi que me cuenta. Lo único que le pido es que me deje tranquilo. Yo que sé de lo que me está hablando. No tengo ni la menor idea de lo que me está hablando señorita" ha respondido cuando le hemos preguntado si contará toda la verdad de su relación con Isabel Pantoja.