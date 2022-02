A punto de cumplirse un año de su separación de Sara Carbonero, Iker Casillas podría haber recuperado la ilusión al lado de la conocida influencer Rocío Osorno. Así lo asegura la revista Lecturas, que este miércoles llevaba a su portada el que podría convertirse en el noviazgo del momento. Según la publicación, el exfutbolista y la sevillana llevarían varios meses viéndose en Madrid y el pasado mes de octubre habrían hecho una escapada romántica a París. Sin embargo, dispuestos a mantener su relación alejada del foco mediático, todavía no existirían imágenes de la pareja.

Una noticia a la que Iker, haciendo gala de su sentido del humor, no tardaba en reaccionar a través de sus redes sociales. "¡Ave María Purísima!" exclamaba, compartiendo la portada de la revista 'Lecturas' con el popular emoticono de un chico tapándose la cara.

Ahora, os ofrecemos las primeras imágenes de Casillas tras ser relacionado con Rocío Osorno. Lejos de confirmar o desmentir su relación, el madridista, con una sonrisa, ha tirado de ironía 'troleando' a la reportera con una curiosa reflexión sobre su infancia: "Cuando era pequeño iba a entrenar desde mi casa de Móstoles hasta la Ciudad Deportiva del Madrid y tardaba como 45 minutos y resulta que conocí todo el paso de la M30 cuando empezó a construirse hasta que llegué a La Paz". Una respuesta un tanto esquiva con la que, una vez más, evita pronunciarse sobre su vida sentimental.

Por otro lado, Miguel Frigenti hacía estallar un auténtico bombazo en el plató de ‘Sálvame’. Una noticia relacionada con Sara Carbonero y Kiki Morente. “Sara ya no está con Kiki desde verano”, decía el colaborador. “Pues me alegro mogollón, porque no me gustan los tíos que escupen en el suelo. Me da mucho asco”, decía Lydia Lozano.

“Me comentan fuentes muy cercanas al entorno de Kiki Morente que ellos dos ya no están juntos. Que la decisión de terminar la relación fue de Sara y que se han visto alguna vez por Madrid, pero no como pareja”, decía el colaborador de ‘Sálvame’.

“Ella fue quien tomó la decisión y el motivo es que no estaba cómoda con la relación que tenía con él. Se llevan bien, no se llevan mal, pero no están juntos. Cada uno por su lado. Es verdad que Kiki Morente lo pasó muy mal”, remataba Miguel Frigenti.