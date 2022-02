Kiko Rivera lleva en la palestra mediática desde que hace un par de días decidiera conceder una entrevista para la revista Lecturas en la que hablaba sin pudor de su madre y de su hermana. Unas declaraciones muy criticadas y por las que fue vetado en 'Secret Story' después de convocarle para pasar unos días en la casa más famosa de España.

Durante todos estos días, Isa Pantoja ha hablado en muchos programas de televisión mostrando su pesar por las bochornosas declaraciones de su hermano en las que aseguraba que no la consideraba su hermana por ser adoptada, descalificaba a su pareja y hablaba de un hecho que corresponde a la intimidad de la joven y que hizo que nos lleváramos las manos a la cabeza.

El 'pequeño del alma', después de hacer los programas de 'Cantora: la herencia envenenada' quiso arreglar las diferencias con su madre, pero la cantante no quiso dar su brazo a torcer. Así hasta que con el fallecimiento de su abuela se reunieron de nuevo y concretaron tratar los problemas económicos que Kiko podría tener si su madre no hacía nada con los tejemanejes del pasado que le perjudican ahora a él.

Con su hermana, que estaba todo bien, las declaraciones contra ella hace una semana han hecho que se vuelvan a distanciar y lo cierto es que nadie ha entendido por qué el dj ha hablado de este tema y ha echado por tierra a Isa cuando no hay motivo alguno, al menos que sepamos.

Eso sí, hace unos días decidía pedirla perdón a través de un mensaje y posteriormente con una llamada, a los que Isa hacía caso omiso porque entendía que ese arrepentimiento viene dado por la avalancha de críticas y por la penalización que recibía tras salir a la luz la exclusiva.

Para colmo, Kiko Rivera cumplía este miércoles 38 años y ha entrado esta tarde en directo para 'Sálvame Diario' y ha confesado haber echado de menos a sus familiares, a los que incluye sorprendentemente a su madre y a su hermana: "En un día especial como es tu cumpleaños pues siempre echas de menos, a mi madre, a mi hermana, mis hermanos, mi prima. La única que me escribió fue mi prima Anabel, de lo demás no recibí nada, también lo entiendo, pero eso no quita que uno tenga sentimientos. En determinados momentos de tu vida te acuerdas de los tuyos, por muy mal que te lleves". Unas declaraciones que nos han llamado la atención porque parece que el distanciamiento que tiene con ellas no ha sido originado por él. No solo con eso, el dj se ha quedado a gusto y ha explicado que él está tranquilo porque: "Yo con mi madre, al igual que con mi hermana, lo he intentado varias veces" en cuanto a intentar arreglar sus diferencias. "Mi perdón fue de verdad, tanto el primero que le mandé como el segundo", decía Kiko Rivera e iba un poco más allá en su disculpa: "Realmente, creo que me he equivocado no solo en contarlo públicamente, sino también quizás, en determinado momento, en haber actuado de esa manera", ha señalado.

Isa Pantoja no está viviendo su mejor semana por culpa de la prensa del corazón que en otros tiempos tanto la quiso. La hija de Isabel Pantoja respondió este jueves a las demoledoras declaraciones que ha concedido su hermano, Kiko Rivera, en la portada de una conocida revista del corazón (Lecturas). "Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas", afirmó el DJ. Unas palabras que han tenido consecuencias, ya que 'Secret Story' decidió cancelar su visita a la casa debido a la polémica generada por este asunto. En el programa en el que colabora desde la pasada edición de Supervivientes (El programa de Ana Rosa), la hija de Isabel Pantoja contó la semana pasada cómo se encuentra tras los últimos ataques de Kiko. "No sé nada de él desde hace meses. Lejos de ponerse en contacto conmigo, durante la mañana de ayer reiteró sus palabras. No se arrepintió y no me llamó", afirmó.

Al ser preguntada por un posible arrepentimiento por parte de su hermano, la colaboradora lo tuvo claro: "Siento que no se ha dado cuenta de que lo ha hecho mal, solo cuando le cierran las puertas de 'Secret Story' y no le queda más remedio que pensar en lo que ha hecho. No sé hasta qué punto serían sinceras sus disculpas". Isa se mostró muy dolida por la entrevista de Kiko, ya que nunca había sido tan duro con ella: "Otras veces en las revistas dice cosas que me duelen igualmente, pero que puedo rebatir o contestar. Pero decir esa barbaridad, me parece que lo hace para hacerme daño". "No me creía que esas fueran sus palabras. Siempre le he visto con rabia, pero jamás con el odio de ayer", lamentó.