Fuerte, tranquila y con ganas de contestar a las últimas declaraciones que sobre ella han hecho su hija, Rocío Flores, su hermana Gloria Camila, el viudo de su madre, José Ortega Cano, o su tío José Antonio Rodríguez entre otros, Rocío Carrasco ha visitado este miércoles 'El programa de Ana Rosa'.

Una entrevista tan inesperada como sorprendente, ya que no solo se trata del programa en el que trabaja su hija y en el que la joven cuenta con grandes apoyos, sino en el que colaboran algunos de los tertulianos que se han mostrado más críticos con Rocío Carrasco desde el estreno de su docuserie, como Alessandro Lequio o Antonio Rossi.

En primer lugar la hija de Rocío Jurado ha desvelado qué es lo que veremos este viernes en 'Montealto 2: Regreso a la casa' - el despacho, la cocina y el comedor - haciendo una revelación que nos ha dejado literalmente boquiabiertos.

"En la cocina Rocío Jurado va a hablar" ha anunciado, desvelando por fin cuáles son los documentos privados de su madre de los que tanto se ha hablado en los últimos meses y en los que, al contario de lo que muchos pensaban, no se menciona a José Ortega Cano sino a Antonio David Flores.

"La cocina es un sitio de la casa donde la mayoría de la familia pasa mucho tiempo junta. Yo desayunaba con mi madre y ahí le narraba muchas de las cosas que me habían pasado con 'el ser'" ha señalado Rocío, descubriendo que al desembalar las pertenencias de Rocío Jurado para grabar la segunda parte de su docuserie "apareció un baúl que ponía la niña".

"Me he encontrado una carpeta con 48 documentos donde mi madre narra en primera persona lo que ella ha sufrido con 'el ser' ha revelado, añadiendo que la artista "narra de una forma descarnada la vivencia de una forma muy fuerte".

48 folios (no manuscritos) que se mostrarán este viernes en un documento audiovisual que se va a hacer público en la cocina de 'Montealto', donde, como asegura la hija de 'La más grande', "mi madre narra el sufrimiento y su vivencia, y a raíz de la suya narra la mía". "Rocío Jurado va a hablar", ha añadido, sin adelantar más detalles de unos documentos con los que todo apunta a que Antonio David saldrá peor parado que nunca.

Rocíos e ha sincerado completamente con Joaquín Prat. Ha dicho que le encantaría reescribir su historia y que, de poder hacerlo, todo sería muy distinto: “Mis hijos hoy estarían conmigo porque ni habría cometido algunos errores que cometí”. Entre ellos, destaca el haberle dado “la custodia compartida a un psicópata”. “Lo que he contado sobre ese episodio de mi hija ha sido lo imprescindible para que la historia que yo estaba viviendo se entendiera. La he contado con todo el dolor de mi corazón, pero era la única manera de que esos 20 años que yo he estado mermada, hundida, enterrada en vida y malviviendo se pudieran entender. Sin haber contado eso, que es la obra maestra del ser, no se hubiera entendido nada”.

Además ha pedido dejar a su hija Rocío Flores a un lado y ha explicado que lo que contó sobre la agresión que sufrió hace años por parte de su hija fue para que su historia se entendiera. “Lo que he contado sobre ese episodio de mi hija ha sido lo imprescindible para que la historia que yo estaba viviendo se entendiera. La he contado con todo el dolor de mi corazón, pero era la única manera de que esos 20 años que yo he estado mermada, hundida, enterrada en vida y malviviendo se pudieran entender. Sin haber contado eso, que es la obra maestra del ser, no se hubiera entendido nada”.