Antonio David ha vuelto a ponerse a ante las cámaras para lanzar un contundente mensaje a la Fábrica de la Tele, en general y a María Patiño en concreto. en un vídeo titulado "48 horas después", Antonio David habla sobre que este fin de semana, el programa de Socialité , que acusó a el ex guardia civil de pegar unos carteles en Málaga en los que se leía "Antonio David, maltratador" no han demostrado que esa información fuera verídica pese a que la conductora del programa de Telecinco, María Patiño, asegurara que tenía vídeos y documentos.

"Han obviado en Socialité este asunto. Todo lo que cuentan es falso, mentira. No tiene forma de demostrar absolutamente nada, No ha habido juicio. Os han mentido. Por eso no han dado las explicaciones, por eso no son capaces de demostrar la verdad. Pues bien, María, como dices que ha sentido acceso al visionado de los vídeos, a sabiendas de toda es información que manejas, habéis mentido a la audiencia. Como habéis omitido la respuesta, tanto el sábado como el domingo en Socialité, acredita que estáis mintiendo a vuestra audiencia. Mentís para hacerme daño a mí y hacer daño a mi familia. Vuestro objetivo no es informar, porque informar implica decir la verdad. Vuestra intención de hacerme daño por la demanda en el juicio labora, que habéis salido culpables y hay una sentencia por un despido nulo. Soy de los pocos que tiene el valor de denunciaros. El daño que me estáis haciendo a mí y a mi familia lo tenéis que pagar y a la justicia deliberará lo que tenga que deliberar. La Fábrica de la Tele os habéis valido de que con vuestros programas no había derecho a réplica. Con este canal ahora tendréis esa réplica. Somos pequeños, pero hacemos ruido. Yo intento defenderme en este canal, mi canal, para que la gente me oiga y para hacer ver a la gente que mentís. María Patiño, lo que estáis haciendo no es periodismo. Flaco favor estáis haciendo a los periodistas. Hay quejas de la mala praxis que estáis haciendo y encima os debéis a vuestra audiencia y no sois capaces de defender una información que habéis dando mostrando la documentación. Termina diciendo que está “súper agradecido por la acogida que tiene el canal”, con casi 70.000 suscriptores y vídeos con más de 250.000 visualizaciones", comenta Antonio David.

La situación actual de la pareja formada por Olga Moreno y Antonio David Flores continúa siendo toda una incógnita, ya que ambos continúan guardando silencio sobre su separación. Un silencio que el excolaborador tan solo rompió hace diez días para confesar, destrozado, que si destruir un matrimonio era lo que buscaban - en referencia a los medios de comunicación más críticos con él - lo habían conseguido.

Una confirmación en toda regla de su ruptura aunque, como dejaba claro en sus únicas declaraciones sobre este tema, Olga y él continuarían siendo una familia. Y, para muestra un botón, ya que ambos continúan viviendo juntos en el domicilio familiar y, por el momento, parece que la situación no va a cambiar, ya que su entorno cercano desliza que siguen 'en el mismo barco' y que la sevillana 'no va a fallar' al padre de su hija Lola en estos complicados momentos de su vida.

¿Reconciliación a la vista o una crisis que podría superarse en el futuro? Por el momento solo lo saben ellos, pero mientras Rocío Flores apuesta por una segunda oportunidad entre su padre y la que considera su segunda madre, colaboradores cercanos a Antonio David, como Diego Arrabal o Kiko Matamoros, sostienen que la pareja no ha tirado la toalla y podrían sorprendernos con la noticia de que están juntos tras superar un bache matrimonial que se filtró quizás demasiado pronto.

Diferentes teorías que ni Olga ni Antonio David confirman ni desmienten, dejando en el aire cómo está su relación casi tres semanas después de salir a la luz su separación matrimonial. Visiblemente más tranquilos, ambos han retomado su rutina arropados por su familia y, aunque por separado, ambos se han dejado ver a pocos metros este lunes en Málaga.

Así, Olga ha acudido un día más a su tienda, donde ha estado colocando los maniquíes del escaparate, acompañada por David Flores - con quien es de lo más habitual verla - y, rompiendo con la 'tradición' de los últimos días, ha roto su silencio para quejarse de las bajas temperaturas de la ciudad: "Buenos días. ¡Qué frío!". Sin embargo, de sus problemas legales por la querella de Rocío Carrasco por ser cooperadora necesaria de un delito de alzamiento de bienes, ni palabra, demostrando que va a continuar en su línea de silencio respecto a la polémica que la rodea.

Y si hemos visto a Olga con David con quien se ha dejado ver Antonio David ha sido con Rocío Flores, uno de los grandes apoyos de su padre en estos complicados momentos. El ex guardia civil, muy serio y con una evidente pérdida de peso, ha salido corriendo del coche de su hija para hacer unas gestiones muy cerca de la tienda de ropa de su exmujer, sin darnos ni siquiera la oportunidad de preguntarle cómo se encuentra tras las informaciones sobre sus problemas económicos y legales de los que se ha hablado en los últimos días.