No todo en esta vida lo compra el dinero. Así lo ha demostrado el presentador Enric Escudé, tras filtrar a cuánto ascendía la suculenta oferta que le hicieron desde "Sálvame Deluxe" para acudir al plató a contar algunas de sus intimidades.

Enric Escudé fue muy famoso a finales de los 90 y comienzos del nuevo siglo. Su paso por "Megatrix" y "TNT" le convirtieron en uno de los rostros más populares del momento. Por aquel entonces, tal y como él mismo ha revelado recientemente en sus redes sociales, mantuvo una relación sentimental con el hoy muy famoso Jordi González. También ha relatado que padeció homofobia por parte de la dirección de "Megatrix".

Estas historias, y muchas más de su pasado, las ha comenzado a airear ahora a través de su cuenta oficial de Tik Tok. Ante la gran expectación e interacciones que están generando sus publicaciones, la dirección de "Sálvame Deluxe" ha intentado convencerle para que acuda al plató a revelar más intimidades.

Pero no lo han conseguido. Y eso pese a que le ofrecieron una suculenta cantidad de dinero para acudir al plató a desvelar algunas intimidades. Lo que sí ha hecho Enric Escudé es desvelar qué cantidad de dinero le ofrecieron. Con capturas de pantalla incluidas.

Tal y como se pudo ver en la pantalla del propio Enric Escudé, la cantidad que le ofrecieron ascendía a más de 4.000 euros. "Mínimo 4.000 euros", ponía en su mensaje el que trató de "fichar". Pese a ello, Enric Escudé afirmó que sólo tenía pensando regresar a la pequeña pantalla en caso de que pudiese participar o presentar algo más generalista y no a vender su vida.

Enric Escudé y su relación con Jordi González

"Me pidió que saliera de su vida y yo se lo he respetado". Así afirmó un conocido presentador cómo fue el final de su relación sentimental con el popular Jordi González, uno de los rostros más destacados de Telecinco y actualmente uno de los que está al frente de "Secret Story". La confesión dejó sorprendidos a sus seguidores, ya que muchos de ellos desconocían la relación sentimental entre ambos.

Y vaya si la hubo. Según afirman algunos de los seguidores del presentador, fue de varios años. Pero todo acabó por romperse y, como él mismo revela, Jordi González decidió pasar al "contacto cero". "Me pidió que saliese de su vida y yo se lo he respetado. Así de sencillo. Deseo que le vaya bien", ha afirmado.

El presentador en cuestión no es otro que Enric Escudé, uno de los rostros televisivos más populares de finales de los 90 y principios del nuevo siglo. Primero destacó en el célebre programa infantil "Megatrix" y, posteriormente, pasó por otros espacios de la televisión nacional como "TNT".

Tal y como él mismo afirma, mantuvo una relación con Jordi González. A juzgar por sus palabras, la cosa no acabó muy bien. "No me quedo con lo negativo. Me quedo con lo bueno por muy mal que lo haya pasado y haya sufrido", asegura.

Jordi González es un presentador que lleva casi tres décadas en activo. Se dio a conocer en el programa "Moros y cristianos". Posteriormente participó en programas conocidos como "La casa de tu vida", "Gran Hermano", "Crónicas Marcianas" o "TNT", donde coincidió con Escudé.

En los últimos tiempos ha participado en programas como "Gran Hermano, "Supervivientes" o, más recientemente, "Secret Story".