Trabajar en un programa como Sálvame no es una tarea sencilla. Y no lo es en primer lugar por la gran cantidad de horas que hay que estar frente a las cámaras. Los presentadores terminan agotados y, además, con muchos temas y muy diversos tratados. Pero también muy polémicos. Por eso no es de extrañar que los colaboradores que cada día acuden al plató y los presentadores reciban todo tipo de instrucciones sobre los temas que deben (y que no deben) tratar. Sin duda alguna en no pocas ocasiones tienen mucho miedo a una demanda. Algo que es muy común en este tipo de programas.

Carlota Corredera es una de las presentadoras más conocidas de Sálvame. Querida y a la vez odiada porque hay opiniones para todos los gustos. Pero lo que es cierto es que es una de las piedras angulares del programa. Al principio de los tiempos era Jorge Javier Vázquez el único presentador del formato de Telecinco. Estaba de lunes a viernes frente a las pantallas. Pero sus compromisos le obligaron a buscar sustitutos. Y fue entonces cuando desde la dirección del programa designaron a Carlota Corredera. ¿Qué ha sido de Paz Padilla? La presentadora manda un mensaje tras su salida de Sálvame Hace unos días David Valldeperas paró en seco el programa para hablar a Corredera por el pinganillo. Ella misma se sorprendió de lo que le estaba diciendo. “¿David, me estás insultando?”, aseguró con gesto indignado. Pero luego resultó que todo era una broma, en realidad quería decir que le estaba dando una orden de forma tajante. David Valldeperas vuelve a estar en boca de todos. El conocido director de Sálvame parece haber encontrado de nuevo el amor después de dejar a su ex Xoan Viqueira, el conocido diseñador también residente en Madrid. En esta ocasión Valldeperas parece que ha empezado a compartir su vida con Miquel Vals, un reportero de El programa de Ana Rosa que estuvo saliendo durante varios meses con otro conocido presentador. David Valldeperas nació en Barcelona hace 48 años. Es licenciado en periodismo por la Universidad Pompeu Fabra. Ha participado en diversos formatos como "Supervivientes", "Deluxe" o "La última cena". Si bien, la fama le ha llegado como director de "Sálvame", uno de los formatos más exitosos de los últimos tiempos. Pero a pesar de que los rumores cada vez se repiten más los dos protagonistas de esta historia siguen sin dar que hablar en público. Ninguno de ellos se ha dejado ver en sus redes sociales juntos.