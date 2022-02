Gloria Camila está de nuevo en el ojo del huracán mediático por su derrota judicial frente a Rocío Carrasco después de la demanda que interpuso contra su hermana para que depositase en el juzgado los documentos íntimos de Rocío Jurado. Un paso al frente con el que la actriz intentó evitar que la ex de Antonio David hiciese públicos en la segunda parte de su docuserie los escritos privados de la chipionera que, se rumorea, no dejarían en buen lugar ni a José Ortega Cano ni a parte de la la familia Mohedano.

Sin embargo, y tal y como señala el diario 'La Razón', la batalla de Gloria contra Rocío solo acaba de empezar, ya que al parecer sus acciones legales respeto a los manuscritos solo eran un paso necesario para poder demandar a su hermana por estafa procesal.

¿Habrá finalmente segunda parte de la docuserie? Carlota Corredera, una de las mayores defensoras de la hija de rocío jurado, lo tiene claro. "-Yo estoy igual de impaciente que está todo el mundo, es verdad que todavía no tengo muchas nociones, no me quieren contar mucho, yo estoy deseando verlo, deseando escuchar a Rocío y ojalá empiece lo antes posible".

-¿Generará tanta controversia como la primera parte o más?

-Lo que sucedió con el primero es irrepetible, es algo que ha superado a la familia Mohedano, al mundo del corazón, trascendía todo el tema de la violencia de género y todas las formas de violencia que ha padecido Rocío. Creo que el segundo será más 'corazonero', habrá más historia de corazón pero cuando al final un familiar te margina como ha sucedido en el caso de Rocío, estoy convencida de que detrás habrá nuevas formas de violencia, estoy segura.

-Todavía no hemos visto nada y ya está generando su efecto. Gloria Camila podría haber tomado medidas.

-Te digo lo mismo que Rocío la última vez, dijo nada de lo que mi madre ha podido dejar escrito y nada de lo que yo pueda contar en ese documental es algo que no hayan vivido ellos. Ellos han vivido el matrimonio de Ortega y Rocío y han convivido con la pareja. Cuando falleció Rocío saben perfectamente lo que ha sucedido cuando se abrió la herencia. Entiendo que lo que hay son muchos nervios y eso descubre ya que tienen miedo de lo que se pueda contar.

-¿Deberían tener miedo?

-No lo sé, te lo prometo, entiendo que hay unos nervios increíbles hasta el momento de pedir documentos que no se habían entregado a la productora. Eso ya está archivado y cerrado, ahora a esperar que no nos queda otra, esperar a ver qué es lo que cuenta, cómo lo cuenta y cómo lo demuestra.