De amigas a enemigas íntimas. Alba Carrillo se ha sentido traicionada por Isabel Rábago en 'Secret Story' (el programa de los secretos de Telecinco, el canal principal de Mediaset) y ha roto por completo la relación de amistad que les unía, tal y como ha dejado claro en los platós de Telecinco durante las últimas semanas. Este mismo jueves, la modelo ha aprovechado para responder desde 'Ya es mediodía' a la dura columna que le ha dedicado su compañera de programa.

"A esas personas las he sacado de un plumazo de mi vida y no volverán a entrar. Las injurias tienen las patas muy cortas. No sé si coincidiré con ellas en un plató, yo al menos no voy a pedir el no coincidir, como al parecer algunas sí han solicitado", escribe Rábago, que presume de que su "profesionalidad" está "muy por encima de los caprichos personales". "Yo nunca he jugado con el trabajo de nadie", deja caer.

Y después de Alba... ha sido Isabel Rábago la que ha contestado hoy desde Telecinco. Más concretamente desde su programa Viva la Vida. Pero lo peor que ha dicho no es eso. También ha confesado que un día dentro de la casa se escuchó parte del programa Viva la Vida en directo. "Fue por eso por lo que nos enteramos de cosas como del volcán de La Palma", aseguró Rábago. Eso era algo que nadie sabía y que, en opinión de algunos espectadores, podría invalidar el concurso porque la mecánica es como la de Gran Hermano: se basa en que desde el exterior no se sepa lo que pasa dentro de la casa.

"La casa de los secretos" es un "reality" que funciona de la siguiente manera: los concursantes son confinados en una casa llamada "La casa de los secretos" sin el más mínimo contacto con el mundo exterior. Cada uno tiene que guardar un secreto mientras trata de descubrir los del resto de participantes. Por supuesto, la vivienda está plagada de cámaras para que la audiencia pueda seguir al más mínimo detalle el desarrollo del programa.

En su versión original, "la casa de los secretos" escondía precisamente eso, secretos: habitaciones ocultas de lo más variopintas. Desde una "cámara de la verdad" a la que se accedía desde un botón secreto hasta la "cueva del amor", con acceso desde la piscina, pasando por una "casa de los intrusos".

Otro factor que seguramente tendrá "La casa de los secretos" es lo que en la versión francesa del programa llamaron "La voz", algo así como el "súper" de toda la vida en "Gran Hermano", que dará órdenes a los participantes. En sus versiones europeas, cada vez que intervenía, comenzaba su frase con un "soy la voz" y las terminaba con un "esto es todo... por ahora".

En cuanto a los secretos ocultos, todos son de índole personal: orientación sexual, historias traumáticas de su pasado, situación sentimental...

Por supuesto, el ganador del programa se llevará un importante premio en metálico.

En Francia "Historia secreta" contó con once temporadas diferentes. La primera emisión tuvo lugar en junio de 2007. La última finalizó en diciembre de 2017. Los ganadores se llevaron premios por encima de los 100.000 euros.

En cuanto a los datos de audiencia, el programa comenzó con gran éxito, acaparando cuotas por encima del 30%. Si bien, con el paso de las temporadas su popularidad fue decayendo. En la última edición firmó una media de "share" del 3,2%. De ahí que la cadena M6 decidiese guardar en un cajón este formato.

"Historia secreta" es una creación de John de Mol, el productor alemán millonario que rompió la banca con formatos como "Gran hermano", "La voz" o la ya citada "Historia secreta".