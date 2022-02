Las redes estallan contra un pretendiente de "First dates". Sus comentarios, para muchos fuera de lugar, le han servido para llevarse hasta insultos a través de diversas redes sociales.

El participante en cuestión, de nombre Manuel, 44 años y divorciado con dos hijos, afirma que busca "una cosa más parecida a mí", con estudios superiores. "Aunque he salido con limpiadoras", justifica el pretendiente, que lejos de arreglar la situación, la empeora a juicio de los seguidores del programa.

En un momento de la cena, su compañera de mesa afirma que se plantearía abrir una panadería en Mabella, "me ha visto mi estilo, un poco pijo, y para darse importancia un poco...", ha explicado sobre los planes de futuro de su "pareja", a la que ha acusado de mentir.

Sobre el futuro de su hipotética relación, Manuel ha vuelto a meter la pata, a ojos de los telespectadores. "Podría tener una segunda cita con ella, en plan relación esporádica. Podría ir perfectamente con ella a la playa, si los dos quisiésemos sexo, lo podríamos tener", ha dicho sin cortarse ni un pelo.

Sobre las relaciones carnales, Manuel fue a más, desvelando algunos de sus secretos más ocultos: "Me gustaría que se pusiese lencería, es mi fetiche. Si quisiese mantener relaciones, yo encantado".

Las "perlas" dejadas por Manuel han encolerizado a muchos seguidores del programa, que no han dudado en cargar contra él a través de las redes sociales. "Tiene el conocimiento justo para no cagarse encima", "con razón está soltero", "ojalá no tener nunca una cita con un tío así", "es un clasista", han criticado algunos.

Carlos Sobera dejará "First dates"

Carlos Sobera abandona uno de sus programas más importantes. Así lo ha reconocido ya el presentador y también lo ha anunciado Mediaset, el grupo para el que trabaja habitualmente. La decisión del presentador ha sorprendido y apenado a sus seguidores.

El programa en cuestión no es otro que "First dates". El presentador vasco ha decidido no presentar la versión crucero del popular concurso de citas, porque es incompatible con uno de los últimos grandes proyectos en los que se ha embarcado.

El programa en cuestión es "Secret story". Se trata del último gran celebrity de Mediaset, que es copresentado por Sobera. En él se juntan diversos famosos que ocultan algún aspecto de su vida. Su misión, además de convivir, es tratar de que nadie se lo desvele.

Por este motivo, Sobera ha tenido que abandonar "First dates". Eso sí, en su versión crucero. Y es que la obligación de trasladarse al barco del programa imposibilitaba a Sobera seguir con ambas producciones.