Trabajar en un programa como Viva la Vida no es fácil. Y menos si tienes que hacerlo todo el día fuera del plató. Y sino que se lo pregunten a Emma García, la presentadora del formato del cotilleo de los fines de semana en Telecinco. La conductora de este formato de la principal cadena de Mediaset España tuvo que entrevistar hoy al empezar el formato a Isabel Rábago, recién salida de la casa de Secret Story (el nuevo Gran Hermano de la cadena de Fuencarral). El caso es que la entrevistó en el plató del propio concurso y luego tuvo que volver al suyo. Para hacerlo y no morir en el intento (había que recorrer varios pasillos) el programa se inventó que José Antonio Avilés y Diego Arrabal fueran a recoger a la presentadora y a la colaboradora en una especie de cochecito de golf en el que circularon por los pasillos. Con tan mala suerte que acabaron sufriendo un accidente al chocar con una pared.

Arrabal tuvo que bajarse del coche y empujar entre las risas de los asistentes. Lo único que parece que García y Rábago no querían es que Avilés se pusiera al volante. "Y eso que tengo carné", dijo él. "Pero ¿este carné es de verdad o como lo otro?", le espetó Emma García en ese momento a Avilés en clara alusión a los problemas que el colaborador tuvo tras salir de Superviventes por las falsificaciones de títulos y las deudas que arrastraba.

Viva la Vida, el programa del cotilleo de fin de semana, ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

Así el programa fue presentado en un primer momento por Toñi Moreno, que no volvió hasta las vacaciones de Emma García. Pero ellas dos no han sido las únicas que se han sentado en el centro de este programa en el que también ha estado con un papel más que destacado Sandra Barneda, la periodista, presentadora y escritora condujo varios programas durante el aislamiento por Covid de Emma García. Algo que no sentó nada bien en el formato porque incluso algunos espectadores llegaron a preferir a Sandra antes que a la propia Emma, que no cae demasiado bien.