Apenas 24 horas después de hacerse pública la noticia de su separación de Omar Sánchez, Anabel Pantoja reaparecía en 'Sálvame' y, afectada pero serena, confirmaba la ruptura, desvelaba que había sido ella quien había tomado la decisión y explicaba los motivos que la han llevado a romper su matrimonio tan solo cuatro meses después de su boda.

"Hay un momento en el que veo que no avanzo ni para arriba ni para abajo. No es que Omar me quede pequeño porque él es un gran hombre y a lo mejor la que no he estado a la altura he sido yo, pero he visto todo muy dormido", ha confesado Anabel, admitiendo que las cosas entre ellos empezaron a cambiar cuando el surfero regresó de 'Supervivientes'.

Aun así, y a pesar de que su relación estaba al 60%, la sobrina de Isabel Pantoja decidió casarse con Omar, pensando que las cosas mejorarían entre ellos, aunque "algo personal" le pasó a la influencer que "le marcó" y que tuvo que pasar "sola". "Seguimos para adelante. Y ahí es cuando yo me noto rara* ha revelado sin entrar en detalles, aunque sí ha dejado entrever que su distanciamiento de su marido no dejó de aumentar al ver la "relajación plena" del canario cuando ella lo que quería era hacer cosas nuevas, algo que a él le cuesta más: "Estábamos juntos, pero yo en la izquierda y él en la derecha. Le di un toque de atención y ahí pusimos la tirita. Le dije que no íbamos a ningún sitio".

Una 'tirita' que no hizo más que desprenderse cuando Anabel retomó sus compromisos como influencer en Madrid y regresó a 'Sálvame' después de seis meses lejos de la pequeña pantalla. Dejando claro que no ha habido terceras personas y que ella solo ha venido a la capital a trabajar, la sevillana no pudo negar más tiempo la evidencia y, consciente de que se estaba 'desenamorando' de Omar, decidió pedirle un tiempo para meditar sobre su relación.

"He reflexionado y ahora mismo hay cariño y hay afecto, pero no hay más" ha admitido, confesando que el surfero le pidió que se lo pensara mejor, pero la decisión ya estaba tomada al darse cuenta de que no podía abrazarle o besarle sin sentirlo: "Él a mí me ha salvado. Me he sentido querida, me he sentido adorada, pero después de la boda no es que no me sintiera querida. Es que a mí se me fue", ha confesado.

Unas desgarradoras declaraciones a las que Omar ha reaccionado esta madrugada, a las 5.36 horas - lo que podría indicar que tiene problemas para conciliar el sueño desde que Anabel se fue de su casa - compartiendo una canción en Instagram que parece explicar cómo se siente tras su ruptura con la influencer, con la que parece no haber posibilidad (por el momento), de una segunda oportunidad.

Un tema de Manuel Carrasco llamado "Siendo uno mismo" cuya letra es de lo más reveladora: "Qué duro es a veces vivir, pero es preferible sentir aunque nos duela la verdad siendo uno mismo en cualquier parte". Este es el fragmento de la canción que ha subido Omar a sus stories aunque, a continuación, compartimos otras partes que, ¿podrían ser una confesión de cómo se siente en estos durísimos momentos?

"No soy ejemplo para nada ni para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes, 14 marcas que me duelen en el alma Y 100 defectos que me siguen y no aprenden. Las dudas se divierten, no descansan nunca. Como los miedos que siempre estarán presente. A veces sonrío sin ganas y al revés. A nadie importa, nadie tiene que saber. Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan, Voy a estar más alerta, más tiempo conmigo. Que cada vez soy más consciente que la vida. Sin darnos cuenta se consume en un suspiro. Voy a quererme para quererte mucho más. Voy a tratar de ser mejor y más valiente. Es el momento de enfrentarse a la verdad. Que ya está bien de procurar y perder siempre. Recuerdo que un día fui fuerte. Recuerdo que no juzgue a nadie. Porque cuando me siento débil. Aún sigo queriendo, queriendo matarme. Qué duro es a veces vivir. Pero es preferible sentir aunque nos duela la verdad. Siendo uno mismo en cualquier parte"