El domingo saltaba a los medios de comunicación la sorprendente noticia y tan solo un día después lo confirmaba la propia Anabel Pantoja: Omar Sánchez y ella han decidido emprender caminos separados tan solo cuatro meses después de su boda.

Una inesperada ruptura fruto de un desgaste en la relación desde el regreso del surfero de 'Supervivientes', que la pareja no fue capaz de solucionar y que ha terminado con una separación que ha sorprendido incluso al entorno más cercano de la influencer.

Muy afectada, Anabel ha reaparecido en 'Sálvame' y, sin entrar en detalles, ha reconocido que sus sentimientos por Omar cambiaron en los últimos meses, que ambos están en puntos muy diferentes de su vida y que, a pesar de que tuvo una conversación seria con él hace un tiempo, después de retomar su trabajo en 'Sálvame' y sus numerosos compromisos profesionales, se ha dado cuenta de que lo que necesita ahora es estar sola porque con su marido estaba todo "demasiado dormido".

Además, Anabel confesaba que su madre, Mercedes Bernal, lo está pasando muy mal por su separación y agradecía a 'Sálvame' que no emitiesen las primeras palabras de la ex de Bernardo Pantoja tras hacerse pública su ruptura con Omar Sánchez.

Y es que no está siendo un momento fácil para la madre de Anabel ver que su hija acaba con su matrimonio tan solo cuatro meses después de su boda y, molesta, pide que le dejemos tranquila porque no piensa pronunciarse sobre la sorprendente ruptura: "No voy a hablar, ya lo sabéis, estáis perdiendo el tiempo conmigo porque no voy a hablar. Te pido por favor que me dejes, te lo pido por favor" ha afirmado visiblemente afectada.

Unas desgarradoras declaraciones a las que Omar ha reaccionado esta madrugada, a las 5.36 horas - lo que podría indicar que tiene problemas para conciliar el sueño desde que Anabel se fue de su casa - compartiendo una canción en Instagram que parece explicar cómo se siente tras su ruptura con la influencer, con la que parece no haber posibilidad (por el momento), de una segunda oportunidad.

Un tema de Manuel Carrasco llamado "Siendo uno mismo" cuya letra es de lo más reveladora: "Qué duro es a veces vivir, pero es preferible sentir aunque nos duela la verdad siendo uno mismo en cualquier parte". Este es el fragmento de la canción que ha subido Omar a sus stories aunque, a continuación, compartimos otras partes que, ¿podrían ser una confesión de cómo se siente en estos durísimos momentos?

"No soy ejemplo para nada ni para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes, 14 marcas que me duelen en el alma Y 100 defectos que me siguen y no aprenden. Las dudas se divierten, no descansan nunca. Como los miedos que siempre estarán presente. A veces sonrío sin ganas y al revés. A nadie importa, nadie tiene que saber. Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan, Voy a estar más alerta, más tiempo conmigo. Que cada vez soy más consciente que la vida. Sin darnos cuenta se consume en un suspiro. Voy a quererme para quererte mucho más. Voy a tratar de ser mejor y más valiente. Es el momento de enfrentarse a la verdad. Que ya está bien de procurar y perder siempre. Recuerdo que un día fui fuerte. Recuerdo que no juzgue a nadie. Porque cuando me siento débil. Aún sigo queriendo, queriendo matarme. Qué duro es a veces vivir. Pero es preferible sentir aunque nos duela la verdad. Siendo uno mismo en cualquier parte"