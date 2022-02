Conmoción entre la audiencia de "La ruleta de la suerte". Los seguidores del programa han descubierto una trampa en el programa y han estallado en redes sociales. Según ellos, las pruebas están en la azafata del popular concurso de Antena 3.

La queja en cuestión está relacionada con lo que algunos seguidores del programa entienden como una "triquiñuela" por parte de la dirección. El detonante ha sido la azafata que se encarga de descubrir las letras del panel.

La audiencia critica que el programa no se emite en riguroso directo. Pese a que es algo que la dirección de "La ruleta de la suerte" no ha negado nunca, hay parte de los telespectadores que no están conformes con este asunto.

Se quejan, además, de que la dirección del programa no tiene cuidado para tratar de "ocultarlo". Por eso, las críticas se han centrado en que el pelo de la azafata unos días está más largo que otros, lo que denota que las emisiones no son correlativas a las grabaciones.

Independientemente de estas quejas, que aunque recurrentes son formuladas por un porcentaje bajo de la audiencia, lo que es innegable es que el formato de "La ruleta de la suerte" sigue funcionando entre los telespectadores. La mecánica del concurso, que se hizo popular los 90 del pasado siglo, sigue dando buenos resultados.

Lo que me asombra es el pelo de Laura 😂que según el día se estira o se encoge 😂😂un día lo tiene corto y al siguiente lo tiene largo😂😂 — Casa Lola Beceite (@casalolabeceite) 17 de febrero de 2022

La Ruleta de la Suerte es un programa de éxito. No hay que olvidar que a esa hora el concurso compite con otro hueso duro de roer. No es otro que Ya es Mediodía, el programa de Sonsoles Ónega que ofrece la productora de Ana Rosa Quintana en Telecinco. Se trata de un formato que se ha ido consolidando a lo largo de los últimos años y que repite el mismo esquema que el programa de Ana Rosa combinando corazón, sucesos y política en un mismo formato en una hora y media de duración. Los datos de YEM han ido mejorando a lo largo de los últimos años llegando incluso en algunas ocasiones a superar a su competencia de la Ruleta de la Suerte.