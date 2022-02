Era una mujer más que activa en redes sociales. Sus fans se preocupaba por ella y por dónde se encontraba. Pero Aramis Fuster, una de las videntes más conocidas de España, hace tiempo que no da señales de vida. En concreto 24 semanas desde que colgó su último vídeo en redes sociales. Tampoco aparece en los platós de televisión por lo que muchos se preguntan dónde está.

La última vez que Aramís Fuster decidió aparecer en 'Sálvame' fue para atacar a los colaboradores del programa de Telecinco, esta vez con uno de sus conjuros. La vidente reveló qué nombres se esconden dentro de su "libro negro" y las desgracias que han ocurrido a estas personas.

Fuster empezó hablando de Kiko Matamoros: "Es impotente. Tiene mucho de impotencia y ahí estará hasta que no me pida disculpas". Los colaboradores, entre risas, aseguraban que podría ser cierto, ya que Kiko fue operado en distintas ocasiones de tumores en la vejiga. A Chelo García-Cortés le mandó un recado: "Si no tuviese pareja no se escapaba".

"Tengo un estilo muy determinado para las mujeres, Aramís no entra dentro de mis gustos", señaló la periodista en respuesta a la vidente. "Están en mi libro negro todos los que han ido maltratándome a través de los tiempos. Han ido recibiendo desgracias, porque yo perdono pero no olvido", reconoció la exconcursante de 'GH VIP'.

Para acabar, también quiso apuntar a Paz Padilla. "Fíjate todo lo que le ha pasado", decía mientras la humorista le hacía la burla imitando a la niña del exorcista sacudiéndose por el suelo. A Kiko Hernández le lanzó una indirecta también: "¿Cómo tiene esos huesos? Hechos polvo". Belén Esteban no se libró de Aramís y la llamó "inepta". De Anabel Pantoja dijo "es más que un gran culo".