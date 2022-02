Las tertulias televisivas continúan centradas en la guerra interna del Partido Popular, que ha estallado por los aires tras el supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Mientras que Esperanza Aguirre afirmaba ayer en laSexta que "si estuviera en el pellejo de Teodoro García Egea dimitiría", esta tarde Celia Villalobos ha estallado contra Pablo Casado desde 'Todo es mentira'.

Además de afirmar que toda esta trama le da "vergüenza", la que fuera diputada del PP ha afirmado que es "peor que una telenovela turca". "Esto es impresentable, lo mires por donde lo mires", ha dicho antes de plantear una serie de preguntas dirigidas al actual presidente de su partido: "¿La palabra discreción no forma parte de su vida? ¿La política de hoy se hace así, en las televisiones? ¿No se hace en condiciones? ¿Dónde está la visión de estado que tenían los políticos de antes?".

Por si su postura no había quedado clara, Villalobos ha pedido de forma contundente la dimisión de Casado: "Por favor, Pablo, vete a tu casa. Es indigno que seas presidente de mi partido". En esa misma línea se ha pronunciado sobre Teodoro García Egea: "Un secretario general está para apagar fuegos, no para alimentar hogueras, que es a lo que se dedica este señor". "Tendría que estar en su casa desde hace mucho tiempo", ha añadido.

Después de que haya hecho estas declaraciones, Javier Gómez le ha preguntado por la presidenta de la Comunidad de Madrid: "¿Pero por qué solo te molesta una parte? ¿Solo crees que lo ha hecho mal Pablo Casado? ¿El hecho de que Ayuso no haya dado ni una sola información hasta hoy aunque se lo hayan pedido te da igual?".

"No vayas por ahí, en este caso concreto te estás equivocando. Tú mismo lo has dicho antes. Del tema del hermano de la presidenta se ha hablado en la Asamblea y ha dado explicaciones", ha respondido la colaboradora. Unas explicaciones que, como ha apuntado el periodista, no han llegado hasta este viernes: "Lo que ha dado hoy no se conocía".