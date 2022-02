Después de anunciar que el próximo jueves entrará en la casa de 'Secret Story' para convivir durante unos días con los concursantes del reality de Mediaset, Isa Pantoja se ha sentado en 'El programa de Ana Rosa' y, como no podía ser de otra manera, ha respondido a una de las preguntas que más nos hemos hecho en los últimos días: ¿La ha llamado Kiko Rivera para disculparse, como ha asegurado en varias ocasiones que era su firme intención para intentar solucionar las cosas después de sus brutales declaraciones contra su hermana en la revista Lecturas?

"No, no ha habido llamada" ha aclarado Isa, asegurando que casi mejor así y que desconoce si Kiko no ha levantado el teléfono porque "le vino bien que yo dijera que no hacía falta que llamara o porque realmente no quiso". "Entiendo que lo que está haciendo ahora, es respetarme en ese sentido" ha explicado, insistiendo en que necesita "espacio" y reconociendo que estos momentos "no tengo ganas de hablar con él".

Con un cambio de actitud más que evidente, nada queda de la Isa destrozada que vimos hace una semana por los brutales ataques de su hermano: "Estoy bien, estoy más tranquila y más fuerte" ha confesado dejando claro que "resolverá" las cosas con Kiko "cuando tenga ganas". "Ahora no quiero hablar con él", ha afirmado, reconociendo que quiere ser ella quien marque los tiempos en este tema a partir de ahora.

Además, Isa también ha tenido unas palabras hacia Irene Rosales, desmintiendo que haya mediado para propiciar un acercamiento entre los hermanos: "Ella no ha mediado pero tampoco lo tendría que hacer. Es una cosa entre mi hermano y yo, y en ningún momento he dicho que ella tenga culpa".

Muy tranquila, Isa ha explicado que no se cree el 'mea culpa' del Dj porque no rectificó "hasta que sale la entrevista y se le echa todo el mundo encima. Desde que la da hasta que se publica hay unos días que podría pensar me he pasado, pero no. Él se reitera en sus redes sociales y es cuando le rescinden el contrato de 'Secret Story' cuando le duele el bolsillo y se justifica". "Intenta echarle la culpa a la revista y estoy segura de que la revista le dio un toque de 'o aclaras esto o no te pagamos la entrevista' y ahí fue cuando entró en 'Sálvame' con el 'quizás me equivoqué'. Y no me vale porque se sigue manteniendo en eso y es porque le rascan el bolsillo, y si no hubiese entrado en 'Sálvame' no hubiese cobrado la exclusiva de la revista", ha añadido muy segura de sus palabras.

Ahora, se ha producido una vuelta de tuerca en los acontecimientos y Toñi Moreno ha confirmado en directo que Isa P entrará en la casa de Secret Story. "Aunque no vaya a concursar para mí es un reto también", cuenta. "Quiero que vivan sus tramas independientemente de que yo esté. Es su concurso y no el mío. Voy a intentar ser un poco cotilla y preguntarles cosas, pero siempre dejando que fluyan", asegura la tertuliana. "Me alegro de que el o la Pantoja que entre seas tú", le ha dicho Toñi Moreno. La presentadora le ha preguntado a Isa si había comunicado a su hermano la noticia. "No hemos hablado, imagínate darle esta noticia...", ha respondido.