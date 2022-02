Muchos han sido los espectadores que se pensaban que Amador Mohedano aparecería este sábado en el 'Deluxe' después de la promo que se empezó a emitir el viernes por la noche en Telecinco. Nada más lejos de la realidad, ya que lo único que se ha emitido han sido unas imágenes que se grabaron en el pasado del que fuera representante de Rocío Jurado hablando de su sobrina. Esto ha desencadenado una oleada de críticas en las redes sociales, donde pedían que Telecinco lo retirase de la parrilla. "No puedo más con vosotros" o "mentirosos", son algunos de los comentarios que podían leerse contra el programa.

"Tampoco sabíamos que mi sobrina había tomado pastillas, yo lo escuché y me temblaron los tobillos. Me emociono porque yo a ella la quiero mucho, la hemos criado" dice Amador Mohedano en lo que parece que es una entrevista, como si fuera una 'previa' para desarrollar luego en plató... Unas imágenes donde el exmarido de Rosa Benito desvela los sentimientos por Rocío Carrasco después de ver la primera parte de su documental, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Amador aseguraba por aquel entonces que tenía cariño hacia su sobrina y que había intentado mantener la relación con ella, pero había sido una misión imposible: "La quiero mucho, no te imaginas, pero tiene ese defecto... ella ha decidido una vida sin nosotros y ya está. He insistido en llamarla y en preocuparme de cómo estaba, tanto en Navidad, como cumpleaños, fechas marcadas y sientes que no hay respuesta ninguna. Llega un momento en el que uno dice 'ya no'".