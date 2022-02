Pasapalabra es uno de los concursos más seguidos de la televisión. Pero también uno de los más polémicos. Aunque en realidad lo uno viene de la mano con lo otro. Resulta que desde hace años el formato que ahora presenta Roberto Leal en Antena 3 es el formato con más seguidores de la televisión en abierto. Cada día se enganchan a su emisión millones de personas. De hecho Pasapalabra suele conseguir un récord cada día: ostenta el minuto de oro, el más visto de todas las cadenas a cualquier hora.

Pero la importante tasa de audiencia de este concurso es importante también por otra cosa. Porque es la que sirve de base para que Antena 3 lleve ya varios meses siendo la cadena más vista. No en vano no hay que olvidar que durante más de dos años la principal cadena de Atresmedia tuvo una travesía en el desierto para intentar quitarle a su más inmediato competidor el liderazgo. Pero no lo consiguió. De ahí que ahora el dato de Pasapalabra, junto con el de El Hormiguero y el de las noticias de Vicente Vallés sean vistos con gran alegría.

Otra de las bazas de éxito de Antena 3 es La Ruleta de la suerte. La Ruleta de la Suerte es un programa de éxito. No hay que olvidar que a esa hora el concurso compite con otro hueso duro de roer. No es otro que Ya es Mediodía, el programa de Sonsoles Ónega que ofrece la productora de Ana Rosa Quintana en Telecinco. Se trata de un formato que se ha ido consolidando a lo largo de los últimos años y que repite el mismo esquema que el programa de Ana Rosa combinando corazón, sucesos y política en un mismo formato en una hora y media de duración. Los datos de YEM han ido mejorando a lo largo de los últimos años llegando incluso en algunas ocasiones a superar a su competencia de la Ruleta de la Suerte.

Pero si hay algo que destaca por encima de todo, además de los concursantes y del clásico coche que se sortea como gran premio final, eso es el público, que está más que presente. Y eso que durante la pandemia Antena 3 se vio obligada a parar las emisiones de este concurso porque no tenía sentido rodarlo con las restricciones sanitarias que había vigentes. Por lo tanto hubo que repetir algunos.

Jorge Fernández es la cara más visible del programa, peor no está solo. Le acompaña el cantante Joaquín Padilla y Laura Moure, que se encarga de desvelar las letras de los paneles. De hecho, esta última se ha pasado a Pasapalabra, donde ha sido ejemplo de simpatía, la misma que contagia desde la Ruleta. Pero tranquilos, Laura ha acudido como concursante para echar una mano a Jaime en su duelo con Orestes. Roberto Leal ha querido charlar con Laura Moure antes de dar paso a ‘El Rosco’. Jorge Fernández y ella siguen “girando y girando y girando” en ‘La ruleta de la suerte’, como ha señalado el presentador.

Sin embargo, por lo que está comprobando Roberto en ‘Pasapalabra’, hay un detalle que Laura hace poco en su concurso y le gustaría hacer más: ¡cantar! Y es que en el pasado programa sorprendió al atreverse con una canción de Mariah Carey. “Supongo que a la gente le gustaría que subiera más”, ha afirmado Laura refiriéndose a cantar con la banda. Por eso, Roberto ha querido mandar un recado a su compañero Jorge Fernández: “Vamos a darle una oportunidad a Laura", pedía entre risas.

"Si por favor, Laura canta muy bonito, es justo que se le dé una oportunidad, tiene mucho tiempo que no canta en el programa, el mensaje también va para Joaquín, cantante del Grupo", pedía una usuaria.