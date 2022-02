Telecinco sigue divida entre los defensores de Rocío Carrasco y los de Rocío Flores. Tras las últimas declaraciones de madre e hija los últimos días, este fin de semana 'Socialité' destapaba una supuesta grabación de Agustín Etienne, representante de la joven, que al parecer orquesta sus intervenciones en televisión.

"Me parece importantísimo esto porque coincide en la semana en la que Rocío Flores critica a su madre y le dice con su actitud soberbia a Joaquín Prat: "¿Tú esperabas que mi madre diera algún tipo de explicación en 'Montealto'?¿Por qué lo pospone todo? Tiene un maestro de orquesta que le dice lo que tiene que decir", defendió Nuria Marín, presentadora del programa.

La polémica envuelve una vez más a Rocío Flores después de que 'Socialité' haya revelado que existirían unos audios de su representante, Agustín Etienne, que demostrarían presuntamente que es él quien le marca qué debe decir y cómo debe actuar cada vez que sienta en el plató de 'Ana Rosa'.

Según el programa presentado por María Patiño, sería Etienne - supuestamente, guiado por Antonio David Flores - quien habría instado a la colaboradora a decir en directo alguna de las frases que más han dado que hablar en los últimos días, como "el día que yo hable se cae España", con la que ha dejado entrever que el día de mañana podría contar sus vivencias con su madre, Rocío Carrasco, y con Fidel Albiac.

Además, en su audio, el representante le pediría a Rocío que dejase "un cebo para lo nuestro" y dijese que no podía contar su vida "en 40 minutos", que Socialité ha interpretado como que la nieta de Rocío Jurado estaría dispuesta a seguir los pasos de su madre y protagonizar su propia docuserie para contar su versión de por qué se rompió su relación.

Unas informaciones que Rocío se toma a risa, como os mostramos a continuación, pero que ha evitado desmentir pese a nuestra insistencia asegurando que no tiene "nada que decir" y dejando claro que si guarda silencio es "básicamente", "porque estoy harta de zanjar cada cosa que se dice".

No obstante, Sálvame ha desvelado material inédito de esta grabación en la que se puede escuchar a Rocío Flores diciendo: “Yo conozco perfectamente a Fidel porque he vivido con él muchos años. Y no quiero decir su nombre por si me demanda. Fidel es el único que ha ganado dinero con la muerte de mi abuela”. Es más, daba un paso más hablando de su madre: “Y ahora que venga Rocío Carrasco y que me conteste”.