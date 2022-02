Rumores de reconciliación entre Alba Carrillo y Santi Burgoa después de ser pillados por la revista Semana disfrutando de una cena romántica en la que se mostraron de lo más cómplices y cariñosos. ¿Se han dado la modelo y el presentador una segunda oportunidad meses después de romper su relación porque ella quería tener un hijo pero él no?

"No sé lo que va a pasar con mi vida" ha admitido Alba este miércoles en el plató de 'Ya es mediodía', confirmando que aunque "ahora mismo" está "soltera", "se deja querer" por Santi.

"No hay nada cerrado. Estoy en un momento vital que dejo que la vida me sorprenda", ha añadido, desvelando que no está "cerrada" a una reconciliación con el periodista pero dejando claro que "la reconciliación tampoco está hecha".

Con la sinceridad que la caracteriza, Alba ha explicado que si no da el paso de retomar su relación con Santi aunque "le quieren mucho" y "hemos seguido quedando" estos meses, es porque "tenemos unos problemas estructurales que yo quiero ser mamá y ese tipo de cosas, que todo pasa por ciertos asuntos".

Además, y destacando lo "guapísimo" y "cañón" que es el presentador - "para mí lo tiene todo" ha reconocido - la modelo ha aprovechado para lanzar un dardo a José Antonio Canales Rivera, con el que fue tuvo un breve affaire el pasado mes de diciembre: "Santi es un súper profesional y sabe escribir correctamente, que la anterior portada mía me escribía 'qué bien huele' sin hache. Aunque él no lo entenderá".

Al margen de su posible reconciliación con Burgoa, Alba se ha pronunciado sobre la separación de Fonsi Nieto - padre de su hijo Lucas - y Marta Castro, de la que "no tenía ni idea". "Me quedé bastante sorprendida y les he mandado un mensaje a los dos".

"Fonsi tiene todo mi apoyo y cariño, lo que necesite. Y a nivel familia los hermanos vamos a fomentar todo lo posible que se vean fuera de todos los papeles de convenios", ha asegurado, demostrando lo buenísima que es su relación en la actualidad con el expiloto.

Eso sí, de segunda oportunidad con Fonsi - sobre la que bromeaba minutos antes con un "donde hubo fuego... yo nunca me cierro a nada" - nada aunque, confiesa, es algo que le encantaría a Lucas: "Mi hijo quiere que volvamos, pero voy a intentar que no", ha revelado sonriente. No teníani idea, me he quedado sorprendida. Le s he mandado un sms a los dos Fonsi tiene todo mi apoyo y cariño y lo que necesite y a nivel familia los hermanos vamos a fomentar todo lo posible q se vean fuera de todos los papeles. Mi hijo quiere que volvamos per voy a intentar q no".