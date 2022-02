La ausencia de Jordi González de la programación de Telecinco tiene una explicación que ya ha sido desarrollarla. El presentador ha reaparecido este martes en su cuenta oficial de Twitter para explicar por qué no está presentando algunos de los actuales formatos de la cadena de Mediaset.

"La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien", escribió el periodista en el último tuit que ha publicado en su cuenta oficial de Twitter, la primera que realiza desde el pasado mes de agosto.

Según desprenden estas palabras del presentador, parece que no será uno de los presentadores de la próxima edición de 'Supervivientes', reality en el que se ha hecho cargo de la gala 'Conexión Honduras' desde el pasado año 2019, sin desconociéndose por el momento quién será la personas que la conduzca este año.

Un famoso presentador revela que fue novio de Jordi González: "Me pidió que saliera de su vida"

"Me pidió que saliera de su vida y yo se lo he respetado". Así afirmó un conocido presentador cómo fue el final de su relación sentimental con el popular Jordi González, uno de los rostros más destacados de Telecinco y actualmente uno de los que está al frente de "Secret Story". La confesión dejó sorprendidos a sus seguidores, ya que muchos de ellos desconocían la relación sentimental entre ambos.

Y vaya si la hubo. Según afirman algunos de los seguidores del presentador, fue de varios años. Pero todo acabó por romperse y, como él mismo revela, Jordi González decidió pasar al "contacto cero". "Me pidió que saliese de su vida y yo se lo he respetado. Así de sencillo. Deseo que le vaya bien", ha afirmado.

El presentador en cuestión no es otro que Enric Escudé, uno de los rostros televisivos más populares de finales de los 90 y principios del nuevo siglo. Primero destacó en el célebre programa infantil "Megatrix" y, posteriormente, pasó por otros espacios de la televisión nacional como "TNT".

Tal y como él mismo afirma, mantuvo una relación con Jordi González. A juzgar por sus palabras, la cosa no acabó muy bien. "No me quedo con lo negativo. Me quedo con lo bueno por muy mal que lo haya pasado y haya sufrido", asegura.

Jordi González es un presentador que lleva casi tres décadas en activo. Se dio a conocer en el programa "Moros y cristianos". Posteriormente participó en programas conocidos como "La casa de tu vida", "Gran Hermano", "Crónicas Marcianas" o "TNT", donde coincidió con Escudé.