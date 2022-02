Giro de 180º en el 'triángulo' formado por la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia después de las exclusivas que este miércoles publican las revistas Hola y Lecturas y que demuestran que, lejos de los rumores de reconciliación que han perseguido a los ex duques de Palma las últimas semanas, la hermana de Felipe VI tiene claro que no va a perdonar al padre de sus hijos y su intención es divorciarse.

Pero eso no es todo, ya que como desvela Hola - y a pesar de que muchos apuntaban a que Urdangarín estaría arrepentido de su 'desliz' y dispuesto a todo por recuperar a Doña Cristina - el ex jugador no solo no ha roto su 'amistad' con Ainhoa, sino que ésta se ha afianzado y cada vez pasan más tiempo juntos, como demuestran las imágenes que publica la revista de la incipiente pareja asistiendo a clase de yoga en el mismo sitio y a la misma hora o entrando y saliendo al mismo tiempo del despacho en el que ambos trabajan en el centro de Vitoria y en el que a diario pasan 8 horas codo con codo.

Unas fotografías que dejarían entrever que ya no hay ninguna posibilidad de que los ex duques de Palma reconduzcan su relación matrimonial y que apuntan a que el divorcio estaría cada vez más cerca, como mantiene Lecturas citando palabras de la propia Cristina: "No va a haber reconciliación ni perdón".

Un posible divorcio sobre el que le hemos preguntado al abogado de Urdangarín, Mario Pascual Vives, que intentando mantenerse al margen de las últimas noticias sobre la expareja, asegura no tener "ni idea" del tema porque, ni ha visto "nada" ni ha hablado con los protagonistas de la noticia.

"Ninguna novedad, no tengo ni idea. Saben ustedes o tienen ustedes algo que yo desconozco absolutamente" señala cuando le preguntamos si el hecho de que la relación de Iñaki y Ainhoa Armentia continúe indica que el divorcio de los ex duques de Palma es inminente.

Unos trámites formales para acabar con su matrimonio que, de producirse, Mario Pascual desconoce si podrían afectar negativamente a la situación legal de Urdangarín a la hora de optar a la libertad condicional: "No sé, es una situación que ni me la planteo", afirma el abogado, reiterando su confianza en la Infanta Cristina porque "siempre ha demostrado" que es una persona extraordinaria y que, como se ha publicado, en quienes piensa ahora es en sus cuatro hijos, Juan, Pablo, Miguel e Irene. "No tengo noticias pero por sentido común, cuando se tienen hijos, siempre es lo que se protege más", explica.

Lo que sí tiene claro Pascual Vives es que de iniciarse los trámites del divorcio - algo en lo que insiste "no tengo ni la más mínima idea" - es "seguro" que él no sería el abogado de Urdangarín pese a la estrecha amistad que les une porque, como asegura, "no es mi especialidad y desconozco estos temas".