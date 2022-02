Momentos delicados en la familia de Rocío Jurado después de los duros dardos que Rocío Carrasco lanzó contra gran parte del clan en la última entrega de 'Montealto'. Tajante y con una frialdad que ha llamado la atención de propios y extraños, la hija de 'La más grande' ha cargado contra José Ortega Cano - "yo no bebo, no conduzco, no cojo coches ni he hecho nada delictivo" aseguraba refiriéndose al viudo de la artista - pero también contra sus tíos Amador - al que llamó "alimaña" - y Gloria Mohedano, a la que acusó de ser "amarga, oscura y envidiosa".

Unas duras declaraciones sobre la que los aludidos directos prefieren guardar silencio, a la espera de saber qué contará Rocío en la segunda parte de su docuserie. Quien sí ha hablado sin embargo ha sido Rosa Benito (a la que su sobrina volvió a llamar "veleta") posicionándose a favor de los Mohedano - "estoy orgullosa de la familia que tengo, de estar con esos que llaman alimañas" ha dicho - y desvelando que la artista "se murió de dolor muchas veces en vida". "Si yo tuviera que decir lo que he vivido, he visto y he oído otro gallo cantaría porque estoy harta de que se me ponga en una situación que me tengo que morder la lengua porque nos están engañando en muchas cosas", añadía en clara referencia a la hija de Rocío Jurado. ¿Han servido estas declaraciones de Rosa en contra de Rocío Carrasco para acercar posturas con Rocío Flores, con quien ha protagonizado algún encontronazo público en los últimos meses por los reproches de la ex de Amador a la joven por su nula relación con su madre? Eso parece, ya que hemos pillado a tía y sobrina de lo más cómplices a las puertas de Mediaset, donde se encontraron por casualidad cuando Rocío salía de 'El programa de Ana Rosa' y Rosa llegaba a 'Ya es mediodía'. Sonrisas, una breve charla e incluso caricias en el pelo de la cuñada de Rocío Jurado a la hija de Antonio David. Un momento en el que ni Rosa ni Ro sabían que estaban siendo grabadas y que desvela cómo es en realidad su relación.