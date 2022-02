La visita de Rocío Carrasco a 'El programa de Ana Rosa' ha dado mucho de si. La hija de la cantante se ha sentado en el plató en el que trabaja su hija para hablar de 'Montealto' y de todos los conflictos familiares que la rodean. Sus nuevas confesiones no han dejado a nadie indiferente, sobre todo las que tienen que ver con su hija Rocío Flores.

Rocío Carrasco ha asegurado que es el momento de dejar ir a su hija para poder avanzar y con estas duras declaraciones, ha echado una mirada atrás al pasado para recordar algunos de los peores momentos de su vida.

Estas malas experiencias fueron recuperadas en la tarde de ayer en 'Sálvame Lemon Tea'. María Patiño y Terelu Campos abordaron la entrevista de Rocío Carrasco y a ambas se le removieron muchas emociones. De hecho, las palabras de la hija de Rocío Jurado hicieron que Patiño recordara un doloroso episodio de su pasado que le ayudo a comprender mucho más a la Carrasco.

"Quería confesarte una cosa. Una de las cosas que me llevó a acercarme a querer entender a Rocío, y a aceptar que me había equivocado, es que yo, hace muchos años, conté que tenía un problema de alimentación. Bulimia. Y la sociedad en ese momento creía que era un problema de niñas caprichosas, que solo queríamos estar delgadas", ha comenzado diciendo muy emocionada.

"Me sentí tan incomprendida socialmente... porque hasta gente con capacidad intelectual, profesionales de la medicina, me hacían sentir mal conmigo misma. Y me sentí culpable incluso por estar enferma" confesaba para lanzar un importante mensaje.

"Yo me decía: '¿por qué no hacemos un esfuerzo por entender lo que no conocemos? ¿Por qué no empatizamos con el dolor?'", ha alegado. Finalmente, ha querido destacar la falta de empatía que está sufriendo muchas veces Rocío Carrasco al contar su infierno personal.

Por su parte, Terelu también ha querido sumarse a ese análisis y se ha animado a compartir con los espectadores otra vivencia personal "Yo no he vivido en mi familia la bulimia, pero sí la anorexia. Sé lo devastador que es para quien lo sufre, y para quien está al lado. Al final es no sentirse comprendido. Creo que si Rocío Carrasco ha sentido que debe dejar a un lado a su hija, debemos hacer lo mismo" sentenciaba la hija de María Teresa Campos.