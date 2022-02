Tras sus polémicas declaraciones sobre gran parte de sus familiares en 'Montealto: Regreso a la casa', Rocío Carrasco ha 'desaparecido' del primer plano mediático para cargar las pilas de cara al próximo estreno de la segunda parte de su docuserie, 'En el nombre de Rocío', que promete hacer temblar (todavía más) los cimientos de la familia de Rocío Jurado.

Pero, al contrario de lo que podíamos pensar, la mujer de Fidel Albiac no se ha tomado unas vacaciones, sino que ha centrado sus fuerzas e ilusiones en su próximo proyecto, el concierto homenaje a su madre, 'Mujeres cantan a Rocío Jurado'. Un espectáculo benéfico que está organizando personalmente, que se celebrará el 8 de marzo - coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora - y cuyos beneficios serán donados a distintas asociaciones y movimientos a favor de la educación en la igualdad y a la lucha contra la violencia de género.

Un evento que cada vez cuenta con más confirmaciones y al que ya se han sumado más de 30 artistas del mundo de la canción, la literatura y las artes escénicas. Pastora Soler, Rigoberta Bandini, Edurne, Lorena Gómez, Tanxugueiras, Beatriz Luengo, Sole Giménez, Bebe, Ana Guerra, Sofía Ellar o Ruth Lorenzo, entre otras, unidas de forma totalmente altruista para homenajear a Rocío Jurado, considerada una de las mejores voces de nuestro país y más vigente que nunca 15 años después de su muerte.

Junto a ellas, también aparecerán sobre el escenario del WiZink Center las periodistas Mercedes Milá, Noemí Casquet y Carlota Corredera, las actrices Melani Olivares, Nia, Itziar Castro, o Cristina Castaño, la modelo Laura Sánchez, y la ilustradora Lola Vendetta, que darán lo mejor de sí para homenajear a 'La más grande', que durante su carrera hizo una constante reivindicación como mujer tanto dentro como fuera del escenario.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para Rocío Carrasco, ya que la venta de entradas no avanza al ritmo que se esperaba - sus precios oscilan entre los 40 y los 100 euros - y el Wizink Center todavía está lejos de llegar a un lleno total, por lo que se ha rumoreado que se podría cancelar el concierto si no se cumplen las expectativas de taquilla, puesto que los costes del espectáculo son elevadísimos.

Por el momento, ni Rocío Carrasco ni la promotora de 'Mujeres cantan a Rocío Jurado' han salido al paso de estas informaciones, pero todo apunta a que el concierto no peligra en absoluto, ya que teniendo en cuenta que quedan todavía dos semanas para el gran día y la venta de entradas ha repuntado en las últimas horas.