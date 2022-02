"Tierra amarga", la serie turca que ha revolucionado la televisión en abierto en España después de otras como Mujer o Mi Hija, se ha convertido por méritos propios en la serie de moda de la televisión en España. No es para menos, la telenovela turca ha conseguido lo que muchos creían imposible: arrebatar a "Sálvame" el liderato en la audiencia de las tardes. Y no lo tenía fácil. No en vano el programa de Mediaset impulsado por la Fábrica de la Tele lo intentó todo para competir con ellos y con Pasapalabra, el concurso que va antes del informativo de Vicente Vallés. Hasta resucitaron "Aquí hay tomate" en una nueva versión. Pero no pudieron hacer nada. Ni tan siquiera con el Sálvame Lemon Tea que se inventaron después. La serie turca siguió batiendo récords de audiencia.

La ficción turca es una de las opciones favoritas del público en la sobremesa de lunes y viernes tal y como reflejan los datos de audiencia. No obstante, los seguidores de Tierra Amarga se han llevado esta semana una desagradable sorpresa. Antena 3 ha decidido retirar de la parrilla esta ficción los días 6 y 8 de diciembre (lunes y miércoles). ¿El motivo? Al ser festivo, la cadena privada ha reorganizado su parrilla para emitir una película en lugar de Tierra Amarga. Pero ahora la serie va a sufrir un cambio más que importante. Antena 3 va a emitir el final de la primera temporada y no lo quiere desaprovechar en una tarde. Prefiere darle un hueco mucho más predominante y en este caso se lo va a dar en el prime time. Un día los fans de este serial tendrán partida doble: el capítulo de la tarde y el de la noche por lo que se cambia un día la emisión de este formato. 😱 ¡Todo puede cambiar para siempre en #TierraAmarga! 😱



💥 Llega el momento decisivo en la vida de Züleyha. 💥



¡El próximo miércoles, a las 2245h, tenemos CAPÍTULO ESPECIAL en @antena3com! 📺 https://t.co/hA5kLN1vlt pic.twitter.com/xu8cPDeEal — Tierra Amarga (@TierraAmarga) 18 de febrero de 2022