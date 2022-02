Más de 73.000. Esa es la cantidad de me gustas que acumula la última imagen publicada en sus redes sociales por Álex Bueno, exconcursante del reality La Isla de las Tentaciones, con su nueva pareja. La imagen es un selfie tomado en el Coliseo de Roma en el que ambos salen besándose. La misma entrada en el perfil de Instagram del extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa cuenta con una segunda imagen de ambos en el histórico edificio.

Bueno saltó a la televisión en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa. Si bien, la fama le llegó el pasado invierno, con su participación en La Isla de las Tentaciones, un reality al que acudió con la que entonces era su pareja, Fiama. El paso por el espacio televisivo presentado por Mónica Naranjo no les fue bien en lo sentimental. Ambos acabaron rompiendo antes de retomar sus vidas.

Álex Bueno no tardó mucho en olvidar a Fiama. Solo unas semanas después de emitirse el programa borró todas las fotos de su expareja de su cuenta de Instagram.

Además, su paso por el espacio televisivo no estuvo exento de polémicas. Durante una fiesta Bueno recibió muchas críticas por una supuesta actitud machista. Al parecer el joven había imitado (con cierta dosis de ironía y sarcasmo) el comportamiento de una mujer. Las críticas no se hicieron esperar. Tanto que el propio Bueno tuvo que explicarse a través de su cuenta en Instagram. "Ninguna compañera se sintió atacada, en un ambiente de fiesta imité a un sector de la noche que todos conocemos y existe. Estoy gastando bromas igual que las chicas vestidas de chicos imitaban a orangutanes (aquí vemos el doble rasero). No hago de menos a la mujer en ningún caso, me río de un sector muy conocido en las noches", afirmó el joven en una publicación en su "stories" de Instagram, una red social en la que cada vez cuenta con más seguidores y en la que se ha convertido en muy popular gracias en buena parte al formato en el que actualmente participa.

Pero ahora Bueno ha sido noticia de nuevo con una publicación que también ha dado mucho que hablar. Se trata de una foto compartiendo San Valentín con su nueva pareja. Una mujer a la que se ha rntregado en cuerpo y Alma.

La Isla de las Tentaciones fue la sensación televisiva del pasado invierno. Rompió todos los récords con una audiencia pendiente de conocer el desenlace sentimental de los participantes. El programa fue presentado por la popular cantante Mónica Naranjo.

Desde que salió de La Isla de las Tentaciones, Álex ha realizado numerosas campañas como modelo para distintas marcas.

