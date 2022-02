La última entrega de 'Las Claves del Siglo XXI' vivió un momento de tensión con uno de los asistentes al debate sobre la crisis en la que se ha visto envuelto el PP esta semana. El exministro de Aznar, Eduardo Serra, abandonó el plató totalmente indignado por cómo se estaba hablando del partido.

El programa presentado por Javier Ruiz en TVE analizó los últimos cambios que han tenido lugar en la cúpula del partido liderado por Pablo Casado. Se encontraban en plató numerosos representantes políticos, como es el caso de José Manuel García Margallo, eurodiputado del PP.

Entre ellos estaba Eduardo Serra que desde el primer momento aclaró que él no era del Partido Popular: "Lo dije cuando me llamaron y te lo digo a ti. En mi vida he sido del PP. He sido ministro de Aznar, subsecretario de Estado del PSOE y subsecretario de UCD", evidenció en cierto punto del debate cuando empezó a demostrar que no le estaba gustando el enfoque que le estaban dando a la conversación.

Cuando avanzó un poco el intercambio de comentarios y declaraciones entre los asistentes, su rostro se iba transformando y cada vez estaba más enfadado. Llegó al punto en el que decidió abandonar el plató: "Me estoy dando cuenta de que esto es un linchamiento al PP. Y por lo tanto, me levanto y me voy", añadió ante la cara de impacto de los presentes que observaron cómo se iba detrás de las cámaras.