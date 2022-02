Finlandia confía un grupo muy conocido en el panorama musical internacional para participar en el Festival de Eurovisión. The Rasmus llevará la bandera del país nórdico en el escenario de Turín 2022 después de ganar gran final de ‘Uuden Musiikin Kilpailu' (UMK), la preselección organizada por la televisión pública finesa que ha emitido este sábado TEN Tv, con el tema 'Jezebel'.

The Rasmus competirá en la súper producción musical de la UER después de lograr el consenso entre el jurado internacional (25% de la puntuación total) y el público (75%) en la preselección finesa, logrando una diferencia de 89 puntos respecto a Cyan Kicks, segundos clasificados con el tema 'Hurricane' (Hurracán).

Juntos desde hace casi 30 años, The Rasmus es uno de los grupos de mayor éxito internacional de Finlandia. Su mayor éxito, In the Shadows, superó la marca de los 100 millones de streaming en Spotify, a pesar de haber sido lanzado muchos años antes de que se inventara la plataforma de streaming. Tras el lanzamiento de la canción en 2003, fue uno de los éxitos más vendidos en todo el mundo, consolidando el estatus internacional de Finlandia como un importante territorio exportador de rock. El grupo ha lanzado varios álbumes, ganado numerosos premios de la industria musical y tocado en conciertos alrededor de todo el mundo.

De este modo, Finlandia buscará repetir una muy buena posición en la próxima edición del Festival de Eurovisión. En Róterdam 2021, Blind Channel logró una grandísima sexta posición gracias a los 301 puntos que consiguió (83 + 218) gracias a 'Dark Side' (Lado oscuro), canción con la que lograron ser los cuartos más votados en el televoto.

#EuroTen, primer TT en España durante su emisión

Aparte de los resultados, la retransmisión de 'UMK 2022' en TEN Tv se volvió a posicionar entre los temas más comentados en Twitter en España durante este sábado. La etiqueta oficial de la cadena de la TDT (#EuroTen) llegó a posicionarse entre las primeras posiciones de la lista de Trending Topic de nuestro país con casi 3.000 tuits originales en una noche marcada por el fútbol y por otros eventos eurovisivos como el Melodifestivalen.

Lordi, The Rasmus y la etiqueta oficinal del UMK (#UMK22 / #UMK2022) también se colaron entre las tendencias de Twitter en España durante la noche de este sábado 26 de febrero.