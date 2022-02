El Benidorm Fest se vio envuelto en polémica tras la victoria de Chanel. La cantante y bailarina será la próxima representante española en Eurovisión y su triunfo provocó multitud de críticas, algunas de ellas totalmente desmesuradas. Tras borrarse su perfil de Twitter por todo el odio recibido injustamente, la joven ha querido detallar cómo se encuentra y cómo está viviendo la semana posterior al festival.

En los últimos días se ha dejado en varios programas de televisión, como 'Café d'idees', de Gemma Niega, o 'Mejor Contigo', de Ion Aramendi. Durante la tarde del martes, la cantante quiso charlar con 'Zapeando', con Dani Mateo al frente.

Chanel ha defendido su candidatura y esfuerzo: "Yo soy artista y me he estado formando y seguiré formándome durante toda mi vida. Nos hemos preparado tanto mi equipo como yo muy fuerte para esto y estamos muy contentos con lo que ha sucedido encima del escenario. Tengo que ser fuerte y estar orgullosa de mí como artista".

El revuelo ha salpicado a los políticos, que han aprovechado para hacer campaña sobre el tema y atacarse mutuamente. Dani Mateo, Miki Nadal y el resto se interesaron por saber qué opina sobre el alcance que está teniendo el asunto: "Yo soy artista, no soy política, y he hecho mi trabajo lo mejor que he podido y lo voy a defender a muerte".

No obstante, ahora ha vuelto a surgir una nueva polémica, dado que la artista podría no cantar su canción "SloMo", tal y como la escuchamos en el Benidorm Fest y podría modificar parte de su letra. La polémica ha salido a la luz en el espacio RTVE responde, donde la defensora del espectador de la cadena, María Escario, ha preguntado a Ignacio Elguero, miembro de la alta dirección de RTVE que la letra de la canción "perpetúa estereotipos de género". Un comentario que se ha oído tanto en redes sociales e incluso han pronunciado voces desde el PSOE. "La normalización de la mercantilización del cuerpo de las mujeres no parece el mejor de los mensajes para representar a una televisión pública sobre la que, como ya hemos indicado en repetidas ocasiones, pesa la obligación legal, pero también ética, de ser ejemplo en el camino hacia la plena igualdad real entre mujeres y hombres", comentó la diputada socialista Lidia Guinart.

"RTVE es enormemente respetuosa con ese tema y escucharemos las sugerencias", ha comentado Elguero. "Si hubiera una sugerencia por parte del Observatorio de Igualdad, no habría problema", respondía Elguero.

Chanel, sobre el acoso en redes: "Como sociedad no podemos permitir que se linche a una persona"

"Un aterrizaje agridulce". Así ha definido Chanel Terrero las horas posteriores a su victoria en la gran final del Benidorm Fest, donde se impuso a otras favoritas como Rigoberta Bandini y Tanxugueiras. A pesar de que el resultado es legítimo, numerosos usuarios de las redes sociales están intentando desprestigiar su victoria agarrándose a un sistema de votación que consideran injusto, el cual se conocía desde hace semanas.

En medio de toda esta polémica, la artista ha acudido esta mañana al plató de 'Mejor contigo', el magacín de Ion Aramendi en TVE. "Nadie me quita la felicidad, el amor que estoy recibiendo y las ganas de trabajar", ha comenzado diciendo la intérprete, que piensa darlo "absolutamente todo" con su tema 'SloMo' en Eurovisión 2022: "Tenemos que ganar y vamos a ganar. El foco tiene que estar ahí".

Sobre el momento en el que supo que era la vencedora de la gala, Chanel ha confesado que no se lo creía: "Durante muchos días tuve que aguantar los nervios para hacer un buen show. En ese momento me derrumbé".

Fede Arias, reportero del programa, ha mostrado el emotivo abrazo que se dieron Rigoberta Bandini y Chanel minutos después de conocerse los resultados. "Significó mucho", ha reconocido la intérprete entre lágrimas: "Todos tienen una carrera artística brutal y son un ejemplo para mí. Compartir escenario con ellos fue muy heavy". "Cuando nos estaban dando las votaciones, nos miramos a los ojos, nos dimos la mano y no hicieron falta palabras. Eso es compañerismo", ha añadido.

Debido al acoso que está recibiendo en redes, Ion Aramendi no ha dudado en salir en defensa de su invitada: "Me da pena que se haya visto empañado con este mal rollo. No me parece justo que se metan contigo. Nadie tiene que meterse con nadie, pero nadie tiene que meterse contigo. Lo has hecho de cine".

"El arte es subjetivo, cada uno tiene una opinión y es totalmente comprensible y respetable. Lo que no se puede permitir como sociedad es linchar a una persona por un gusto propio", ha subrayado Chanel, que además de ser la favorita del jurado, obtuvo la segunda plaza en el voto demoscópico y la tercera en el televoto.