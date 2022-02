'Secret Story' cambia sus planes y adelanta la expulsión semanal a esta misma noche. El reality de Telecinco ha modificado su mecánica, adelantando cuatro días su expulsión, que tendrá lugar entre Alatzne, Carlos, Cora o Nissy. El más votado abandonará la casa esta mismo noche en 'La noche de los secretos', aunque por el momento se desconoce si también se producirá una nueva ronda de nominaciones como si fuera una gala cualquiera.

Este repentino adelanto de la expulsión podría estar motivado por el mínimo de audiencias que marcó el programa durante su última gala el pasado jueves. El programa, que en esta ocasión estuvo presentado por Sandra Barneda mientras Carlos Sobera realiza su aislamiento por COVID, lideró su franja de emisión con un bajo 11,2% y 1.176.000 espectadores. Estos bajos datos, podrían provocar que el reality acabase antes de lo que estaba previsto.

Por el momento, los rumores apuntan a que Telecinco está acelerando el final de esta fallida edición y adelantar el regreso de uno de sus pesos pesados, Supervivientes, que podría regresar a la parrilla mucho antes de lo esperado. Aun no hya confirmación oficial de la nueva temporada y quiénes serán sus protagonistas, pero la baja audiencia de la cadena de Mediaset que se suma al fracaso del cambio de día de Idol Kids, presagia que la cadena privada tiraría más pronto que tarde de uno de sus pesos pesados para recuperar al público perdido.

Los cambios en la noche del sábado han dejado esta semana audiencias sorprendentes. 'laSexta Noche' se dispara anotando máximo de temporada y alzándose como líder de la noche con un 11,4% gracias a su cobertura sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. El programa reunió a más de un millón de espectadores en sus casi 5 horas de duración.

La 1 queda en segunda posición con 'Ocean's 8', que reúne a 1,4 millones de espectadores y marca un 10,9%. 'El Peliculón' de Antena 3 se mantiene en sus datos con el estreno de 'John Rabe', que marca un 10'1% y reúne a 1 millón de espectadores. Menos suerte tuvo 'Idol Kids', que se hundió hasta el 8,9%, siendo cuarta opción de la noche únicamente por delante de Cuatro.

El público exige a Secret Story que desvele las imágenes de "la agresividad de un concursante" que tratan de "ocultar"

El programa de Telecinco se ha convertido en tendencia por un episodio de "agresividad" que el reality podría esta ocultando. "A Adrián le han dicho en el cubo que no van a sacar lo suyo de anoche para protegerle"., comentaba una usuaria. Todo ha comenzado por una conversación que ha mantenido Adrián con otras dos participantes. "Yo creo que lo mío de ayer, la productora no lo va a sacar. ... O así es lo que entendí", es lo que dice.

Ante esas declaraciones, el público ha exigido a través de la red social del pájaro azul el saber qué es lo que ha pasado y porqué se está ocultando. "Adrián dice que lo que pasó anoche no lo van a sacar. Que eso es lo que le han dado a entender. Esto es muy fuerte y como no hagáis nada os vais a hundir mucho más" "T5 PROTEGIENDO A LA GENTE AGRESIVA YO YA LO HE VISTO TODO EN ESTOS PROGRAMAS, LUEGO NOS VENDERAN EL TEMA DE LAS NARANJAS OTRA VEZ, QUE VERGUENZA AJENA". Queremos ver TODO lo ocurrido anoche, sin tapar a Adrián. Sabemos que como se puso no fue normal y que la lió bastante. Queremos verlo al igual que vemos lo de los demás2, escribían varios usuarios.