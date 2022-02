Disfrutando de su soltería tras su reciente ruptura con Jaqueline, la mujer que le hizo recuperar la 'fe' en el amor y la sonrisa tras su separación de Vero - la madre de su hijo Juanjo Jr - después de 15 años de relación, Juan José Ballesta ha asistido a un evento celebrado en la capital y, demostrando que es una caja de sorpresas, nos ha hablado de su desconocida amistad con Iker Casillas, defendiendo a Sara Carbonero de las críticas y los calificativos de 'intrusa' que ha cosechado tras su debut como actriz de doblaje.

"El que tenga talento tendrá trabajo, el que no tenga talento no tendrá trabajo. Yo, siendo amigo de Iker Casillas, y como apoyo de todas las nuevas promesas, sea Sara Carbonero o sea quien sea, yo la apoyo como actriz", ha señalado el inolvidable protagonista de 'El bola', apuntando que los ataques a la periodista se deben a que "la gente no sabe otra cosa que hacer que criticar".

"Se lo ha ganado la chica, que lo disfrute. Es una superviviente. Lo ha pasado muy mal, yo creo que se lo merece. Yo le daba tres iguales, que nos tacharan de intrusismo a los dos juntos", ha añadido, dejando patente su cariño por la manchega: "Yo la apoyo y ya está. Que digan lo que quieran".

En cuanto al momento que está atravesando Iker y a su presunto affaire con Rocío Osorno, Juanjo cree que son "bulos de la prensa sensacionalista". "Iker está su rollo, ha estado en un pueblo rural hasta hace poco, he estado hablando con él. Está, hablando mal, de p... madre y yo me alegro mucho por él, que también lo ha pasado mal con el infarto que le dio. Iker es un máquina y es un icono de Móstoles", afirma sonriente, asegurando que el exfutbolista "ha encontrado el equilibrio". "Cuando la vida aprieta, es mejor retirarse un tiempo, dedicarte a los tuyos, a la naturaleza, la vida, y quitarte un poco de en medio. Es lo que está haciendo él. Yo le quiero y apoyo a Sara", desvela.

Demostrando que no hay reto que se le resista, Sara Carbonero ha 'aparcado' por unos días su faceta de presentadora radiofónica para hacer sus pinitos en el cine con un papel muy especial. Y es que la manchega debuta en la gran pantalla como actriz de doblaje, poniendo voz a uno de los personajes de la película de animación 'Los tipos malos': Tiffany Peluche, que coincidencias de la vida, es una joven reportera muy peculiar que irá narrando las aventuras de la banda de atracadores más buscada y divertida del planeta.

Una experiencia muy especial que Sara ha compaginado con su programa en Radio Marca, 'Que siga el baile' y con su faceta de mamá de los pequeños Martín y Lucas, en quienes está completamente volcada y con los que la hemos podido ver disfrutando de un tranquilo paseo por los alrededores de su domicilio.

Pero más allá de la moda, Sara Carbonero afronta un ilusionante reto profesional. "Estoy feliz por poder compartir por aquí que he prestado mi voz a Tiffany Peluchi, uno de los personajes de #LosTiposMalos, la nueva comedia de animación del año. Ha sido una experiencia maravillosa. Tifanny es una reportera muy peculiar y espontánea que irá narrando en directo las aventuras y desventuras de la banda de atracadores más buscada y divertida del planeta, que llegará a los cines el 18 de marzo, ¡no os la perdáis!", contaba en su perfil de Intsgaram

Unas palabras que ha recogido el programa Socialité, así como la reacción de profesionales del sector o del público en general. Tal y como explica Lorenzo Beteta, actor de doblaje, que personajes famosos se dediquen a doblar películas es provocar un gran daño a la profesión: "Esto provoca que cualquier persona crea que lo puede hacer".

Beteta también asegura que personas como Sara Carbonero cobrarían mucho más dinero por el trabajo que los verdaderos actores de doblaje, haciendo con esto un grave perjuicio a la profesión. Las redes sociales también se han pronunciado contra la labor de Sara en esta película: "Otra película estropeada por personajes famosos que no tienen ni idea de esta profesión". "En este país se valora demasiado poco a los actores de doblaje y dan cabida a cualquiera como por ejemplo a Sara Carbonero. Teniendo las mejores dobladores del mundo", se quejaba un usuario en Twitter.