Hace unas semanas veíamos en el plató de 'Sálvame Diario' una fuerte discusión entre Paz Padilla y Belén Esteban. Un enfrentamiento que acabó con el abandono de la humorista en el espacio que dirige y desde entonces no hemos vuelto a saber nada de ella. La hemos visto a través de sus redes sociales muy volcada con su obra de teatro, pero ni ha vuelto al programa, ni se ha pronunciado por ningún sitio sobre lo ocurrido con la colaboradora.

Ahora, la pregunta está en el aire: ¿volverá a televisión? Desde esa discusión no la hemos vuelto a ver en 'Sálvame' y parece que de momento no hay vistas de que esto suceda. Tenemos que recordar que Paz Padilla se sintió atacada y señalada por Belén Esteban al dejar entrever públicamente que no estaba vacunada (aunque ella ha dicho que sí) y afirmar que era negacionista.

Además de estar centrada en su obra de teatro, Paz Padilla se ha volcado con su hija, Anna Ferrer Padilla, ya que como bien sabemos se sometió a una cirugía estética -rinoplastia- y ha necesitado de sus mimos y de su atención estos días... incluso hoy, que hemos visto a la humorista comer con el equipo de su marca de ropa, entre las que se encontraba su hija.

Hemos aprovechado para preguntarle por cómo se encuentra tras el enfrentamiento con Belén Esteban, si piensa volver a televisión, si ha hablado con ella para solucionar sus diferencias, sobre su opinión ante el nuevo fichaje en 'Sálvame', pero lo cierto es que solo hemos recibido por su parte un: "Os vais a atropellar", ante la persecución en pleno centro de Madrid.

Sin querer responder a ninguna de las preguntas que los periodistas le han hecho, Paz Padilla andaba por la calle y les decía: "Adiós chicos, adiós", para que dejaran de hacerle cuestiones sobre su vida profesional, pero también la veíamos sonreír con su acompañante a la que no dudaba en abrazar ante la lluvia de preguntas.

Ahora, Paz Padilla ha publicado un extraño mensaje en su perfil de Instagram. "Camino del cielo, la Paz y el amor2, reza la publicación en la que se ve a la presentadora subiendo unas escaleras. Muchos seguidores han escrito a la cómica para mandarle muestras de cariño. "Ánimo para adelante ,, tú eres una gran profesional para estar en ese programa ,te queremos !". "Ánimo paz tú no pintas nada en Sálvame, te sobra talento y educación para estar con esa gente". "Vuela Paz!! No pintabas nada ahi la verdad...". "Desde luego que no pintaba nada ya te digo no vale para estar ahí.. pará nada".

La presentadora ha estado publicando una serie de imágenes en Instagram donde ha recibido el cariño de muchos de sus seguidores, En todos los post que comparte no da pistas sobre su futuro o qué ha pasado finalmente con Sálvame

Lejos de la polémica, el programa ha anunciado una nueva bomba lejos de rumores, famosos y la crónica rosa en general. El programa ha anunciado que cuenta con una nueva presentadora, Adela González Acuña que se sumó a partir el pasado 7 de febrero al equipo de ‘Sálvame’.

Alonso Caparrós sorprendía entre todos los invitados: "hombre claro, somos amigos. Yo la quiero mucho, no tiene nada que ver. El trabajo es una cosa y la amistad es otra". Es uno de los pocos colaboradores que sigue manteniendo la relación con la humorista detrás de cámaras, ya que no es la primera vez que le vemos fuera del espacio laboral juntos.

El colaborador, que es muy amigo de Paz Padilla, cree que todo se arreglará entre Paz y Belén Esteban: "estoy convencido que hablarán y en lo personal lo arreglarán, siempre pasa". Recordemos que después de la discusión que protagonizaron las dos en el plató de 'Sálvame' no hemos vuelto a ver a la humorista en el espacio y su permanencia en el programa está en el aire.

Alonso nos asegura que no ha hablado de este tema con Paz, por lo que no sabe si volverá o no: "No tengo ni idea, hoy he soñado que de repente aparecía. Si te digo la verdad no he hablado de esto con ella. Sé que ha pasado un rato fastidiado, no tanto por el trabajo sino por las amistades y el compañerismo. Pero yo creo que está muy bien ahora. Ojalá vuelva".

No obstante, en el Twitter oficial de Sálvame, todavúa sigue apareciendo el nombre de Padilla como una de la presentadoras del programa.