Anabel Pantoja es la chica de moda en Mediaset. Lo fue desde que entró en Sálvame hace varios años. Primero su visión de lo que pasaba en Cantora interesaba porque casi era ella la única que defendía a Isabel Pantoja de los ataques de sus hijos. Después llegó su boda, más que comentada en Sálvame. Tanto que hizo que la influencer estallara y dejara el programa.

Empezó entonces a vivir de su fama en redes sociales. Pero le duró poco. Acabó volviendo al formato que presentan Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera en las tardes de Telecinco. Y con más polémica que nunca porque tuvo que enfrentarse a Marta Riesco. Y mucho más. No fueron, de hecho, buenos tiempos. Los ataques de sus compañeros por su relación con su padre hicieron mella en la influencer.

El pasado viernes durante el programa de Ana Rosa los colaboradores de plató desvelaron la realidad de la enfermedad de su padre que le ha obligado a ingresar en un hospital. “Imagino que lo estará pasando muy mal”, señaló Patricia Pardo que ejerce como presentadora del programa. “Padece diabetes y ha tenido problemas serios. No está pasando un buen momento y su salud corre un riesgo importante”, señalaron los colaboradores.

“Le han grabado palabras en las que dice que quiere hacer una exclusiva”, relató otra de las periodistas que se sentaba a la mesa de el programa de Ana Rosa Quintana. El debate se dirigió después hacia la supuesta existencia de otros hermanos ilegítimos de Anabel Pantoja.

El domingo saltaba a los medios de comunicación la sorprendente noticia y tan solo un día después lo confirmaba la propia Anabel Pantoja: Omar Sánchez y ella han decidido emprender caminos separados tan solo cuatro meses después de su boda.

Una inesperada ruptura fruto de un desgaste en la relación desde el regreso del surfero de 'Supervivientes', que la pareja no fue capaz de solucionar y que ha terminado con una separación que ha sorprendido incluso al entorno más cercano de la influencer.

Muy afectada, Anabel ha reaparecido en 'Sálvame' y, sin entrar en detalles, ha reconocido que sus sentimientos por Omar cambiaron en los últimos meses, que ambos están en puntos muy diferentes de su vida y que, a pesar de que tuvo una conversación seria con él hace un tiempo, después de retomar su trabajo en 'Sálvame' y sus numerosos compromisos profesionales, se ha dado cuenta de que lo que necesita ahora es estar sola porque con su marido estaba todo "demasiado dormido".

Además, Anabel confesaba que su madre, Mercedes Bernal, lo está pasando muy mal por su separación y agradecía a 'Sálvame' que no emitiesen las primeras palabras de la ex de Bernardo Pantoja tras hacerse pública su ruptura con Omar Sánchez.

Y es que no está siendo un momento fácil para la madre de Anabel ver que su hija acaba con su matrimonio tan solo cuatro meses después de su boda y, molesta, pide que le dejemos tranquila porque no piensa pronunciarse sobre la sorprendente ruptura: "No voy a hablar, ya lo sabéis, estáis perdiendo el tiempo conmigo porque no voy a hablar. Te pido por favor que me dejes, te lo pido por favor" ha afirmado visiblemente afectada.